Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтовТАСС 11:59
Космическая деятельность не может обойтись без людей, любые радикальные позиции по этому вопросу не пойдут на пользу. Об этом заявил в пятницу ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов, комментируя критику ученого РАН в отношении космонавтов.
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Самыми богатыми политиками России, судя по первым данным анализа представленных деклараций за 2018 год, стали два парламентария с доходом, превышающим 2,3 миллиарда рублей.
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Политика
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Президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
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Знаменитый спортсмен признан виновным в изнасиловании спящей женщины
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Общество
Семья Росселя стала немного беднее, а Чернецкого – богаче
Коллега Росселя по СовФеду, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заработал в 2018 году 8 млн 731,8 тысяч рублей, что почти на 1,5 млн рублей больше, чем в 2017 году (7 млн 268,5 тысяч рублей).
Обновлено в 12:04
Футбол
«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину
Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
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12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Политика
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Футбол
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Политика
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Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.
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Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Происшествия
Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения
Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
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Хоккей
В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»
Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено вчера в 09:38
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Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
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Авто
АвтоВАЗ прекращает поставки Lada в Европу
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada на европейский рынок.
Обновлено вчера в 19:06
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Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни
Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа
Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
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KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном
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Обновлено вчера в 23:29
Наука
Ученые СФУ открыли соединение для светодиодов
Обновлено в 02:11
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32