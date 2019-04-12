Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтовТАСС 11:59
Космическая деятельность не может обойтись без людей, любые радикальные позиции по этому вопросу не пойдут на пользу. Об этом заявил в пятницу ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов, комментируя критику ученого РАН в отношении космонавтов.
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Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
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Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
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«Письма счастья» и выбор урн. Чем еще запомнилась сургутянам эта неделя
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