Космос

ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтовТАСС 11:59

Космическая деятельность не может обойтись без людей, любые радикальные позиции по этому вопросу не пойдут на пользу. Об этом заявил в пятницу ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов, комментируя критику ученого РАН в отношении космонавтов.
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Леонов возразил заявлению о бесполезности космонавтов

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