Общество
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в МосквеКоммерсантъ 11:07
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
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Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Авто
В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей
За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено в 21:32
Общество
В правительство Якутии пришли сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в кабинете у первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 21:50
Политика
Против NEWSONE возбуждено дело по статье о финансировании терроризма
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что против телеканала NEWSONE возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Минивэн снес остановку с людьми в США
Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.
Обновлено в 18:40
Происшествия
На стройке в игорной зоне Приморья обрушилась бетонная плита
Якобы обрушилась опалубка под бетонную плиту, размером 15 х 15 метров. Почему - это предстоит выяснить независимым экспертам.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие
Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено в 19:46
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Футбол
Кшиштоф Пентек продолжит выступать за «Милан» под 9 номером
Мой новый игровой номер — 9, — написал игрок в Instagram Отметим, в «Милане» под 9 номером выступали такие футболисты, как Марко ван Бастен, Филиппо Индзаги, Роберто Баджо, Патрик Клюйверт, Фернандо Торрес.
Обновлено в 18:27
Футбол
Ресторан Месси бесплатно кормит бездомных горячими блюдами
Журналисты издания Marca узнали о том, что принадлежащий Лео Месси ресторан кормит бездомных в Аргентине.
Обновлено в 12:58
Спорт
Пригода завоевал золото Универсиады
Обновлено в 14:09
Футбол
Тарасова на встречу с болельщиками «Локомотива» позвал Семин
Обновлено в 19:49
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Политика
Парад на День независимости США стоил Пентагону $1,2 млн
Министерство обороны США потратило на празднование Дня независимости Соединенных Штатов $1,2 млн, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 21:40
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек
Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено вчера в 03:25
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»
В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Перу произошел разлив нефти из-за атаки на трубопровод
Неизвестные повредили самый длинный в Перу нефтепровод Norperuano, из-за чего произошел разлив сырья.
Обновлено в 19:40
Армия и оружие
Трамп может наложить вето на обсуждаемый проект бюджета Пентагона на $733 млрд
Президент США Дональд Трамп может наложить вето на рассматриваемый в Палате представителей Конгресса США проект оборонного бюджета на $733 млрд на 2020-й финансовый год, который начинается 1 октября, если законодатели обеих палат его одобрят.
Обновлено в 20:58
Армия и оружие
Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено в 18:20
Политика
В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной
Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Обновлено в 20:26
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля
Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Игры
Автор No Man’s Sky посоветовал создателям Anthem и Fallout 76 молчать после релиза
No Man's Sky, возможно, стала чуть ли не первой современной игрой с тяжёлым релизом, однако только за последний год можно вспомнить и другие примеры с аналогичными проблемами — те же Sea of Thieves, Fallout 76 и Anthem.
Обновлено в 12:03
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено в 05:50