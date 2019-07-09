Общество

ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в МосквеКоммерсантъ 11:07

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
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Власти Москвы раскрыли расположение всех дорожных камер

РБК11:22

ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве

Коммерсантъ11:07

ЦОДД Москвы выложил в открытый доступ список адресов камер видеофиксации

ТАСС10:44

ЦОДД опубликовал адреса всех московских камер видеофиксации

РИА Новости10:55

Опубликован список всех дорожных камер Москвы

Lenta.ru10:47

Опубликован список всех дорожных камер Москвы

Москва 2410:56

ЦОДД опубликовал адреса расположения камер фотовидеофиксации в Москве

Агентство Москва10:40
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