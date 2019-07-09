Общество
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в МосквеКоммерсантъ 11:07
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
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Авто
Ford поднял цены на весь модельный ряд в России
В ходе мониторинга цен на российском автомобильном рынке эксперты выяснили, что в июле американский автопроизводитель поднял цены на весь свой модельный ряд.
Обновлено в 08:52
Общество
Россия оказалась среди стран—лидеров с отклонениями от стандартного режима труда
Россия оказалась среди стран—лидеров с отклонениями от стандартного режима труда Примерно две трети россиян регулярно трудятся вечером, ночью и в выходные дни — это один из самых высоких показателей среди европейских стран, говорится в исследовании Высшей школы экономики.
Обновлено в 19:16
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42
Единоборства
Штырков отстранен на два года со стороны USADA
Ранее стало известно, что Штырков по обоюдному согласию разорвал сотрудничество с UFC из-за запрещенных препаратов в допинг-пробах.
Обновлено в 14:20
Авто
АвтоВАЗ рассказал о надёжности японского вариатора для Lada Xray
В Lada Xray Cross он не повлиял на дорожный просвет, при этом уменьшил расход топлива и обеспечил нормальную работу при низких температурах.
Обновлено в 16:20
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни
Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Космос
Конец света 12 июля: конспирологов вновь испугала Нибиру
Неназванные «специалисты», на которые ссылаются dni.ru и другие средства массовой информации, утверждают, что Нибиру находится в центре Земли, а 12 июля «вылупится», тем самым уничтожив человечество и превратив Землю в « небесное тело, игнорирующее небесную механику».
Обновлено в 06:00
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Общество
Как выбрать оптимальное место для занятий спортом
Специалисты пензенского управления Роспотребнадзора составили список рекомендаций, которые помогут определить оптимальное место для тренировок.
Обновлено в 19:42
Политика
Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Здоровье
В США женщина впервые родила после трансплантации матки от умершего донора
В декабре 2017 года врачи в Бразилии приняли первые роды в мире, где у матери ребенка была трансплантированная матка от умершего донора.
Обновлено в 19:00
Футбол
Жонас завершил карьеру. Он забил 134 гола в 190 матчах за «Бенфику»
Бразилец перешел в португальский клуб в 2014-м году свободным агентом. За пять сезонов он принял участие в 190 матчах и забил 134 гола.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли произвела фурор в Париже
В Париж Анджелина прилетела на съемки новой рекламной кампании марки Guerlain, с которой сотрудничает с 2017 года.
Обновлено в 12:29
Кино
Сериал «Очень странные дела» побил рекорд Netflix по просмотрам
Третий сезон фантастического сериала "Очень странные дела" побил рекорд сервиса Netflix по просмотрам.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Минивэн снес остановку с людьми в США
Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес
Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире
Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку с группой поддержки мэра Одессы Геннадия Труханова в коридоре здания Малиновского районного суда города, в ходе которой грузинский политик якобы толкнул пожилую женщину, в результате чего она упала и сломала руку.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
Парад на День независимости США обошелся Пентагону в 1,2 млн долларов
Военный парад 4 июля в столице США обошелся министерству обороны страны в 1,2 миллиона долларов. Такую цифру озвучил телеканал CBS.
Обновлено в 19:07
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами «Азова»
У линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Новолуганское подорвался на мине автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 14:10
Здоровье
Врачи назвали самый полезный летний фрукт
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы
Обновлено в 16:58