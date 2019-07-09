Транспорт
Опубликован список всех дорожных камер МосквыLenta.ru 10:47
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил адресный список всех дорожных камер фото- и видеофиксации Москвы. Перечень опубликован на сайте учреждения. Всего в списке значатся 2476 адресов.
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