Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.

ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве

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