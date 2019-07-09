Транспорт
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в МосквеКоммерсантъ 11:07
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
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Политика
Премьер Грузии назвал решение Путина по санкциям хорошим
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поприветствовал решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
ЖКХ
В Петербурге устранили подтопления после ливней
Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
Авто с бойцами «Азова» подорвалось у линии соприкосновения в Донбассе
Автомобиль с бойцами "Азова" Нацгвардии Украины подорвался на мине в районе населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 13:12
Происшествия
В музыкальном театре Ростова-на-Дону произошёл пожар
По данным ведомства, площадь пожара составила 350 кв. м. Отмечается, что инцидент произошёл на улице Большая Садовая.
Обновлено в 13:28
Политика
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:19
Политика
В США умер миллиардер и участник президентских гонок Росс Перо
Американский бизнесмен и бывший независимый кандидат в президенты США Росс Перо скончался на 90-м году жизни.
Обновлено в 13:14
Политика
Любовь Соболь жалуется на то, что ей не дают наблюдать за проверкой подписей кандидатов в 43 округе
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь жалуется на то, что ей не дают наблюдать за проверкой подписей кандидатов в 43 округе.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях
Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
В Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской.
Обновлено в 06:19
Происшествия
На пляже в Крыму найден труп с гирей
Обновлено в 07:03
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Футбол
Джикия назначен капитаном «Спартака»
Обновлено в 05:51
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Футбол
РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали
РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
Обновлено в 13:40
Футбол
Футболисты ЦСКА разгромили «Рубин» в товарищеском матче
Обновлено в 10:47
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Суд оправдал мэра Одессы Труханова
Малиновский районный суд оправдал подозреваемых по делу «Краяна» мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, а также других чиновников мэрии и бизнесменов.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Полицейских-провокаторов посадили на десять лет
Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Обновлено в 10:26
Наука
Археологи обнаружили в Израиле упоминающийся в библии город Секелаг
Во время раскопок на территории Израиля археологи обнаружили город, упоминавшийся на страницах библии.
Обновлено в 07:44
Теннис
Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона и сыграет с Халеп
Обновлено в 11:53
Гаджеты
Apple «убила» 12-дюймовый MacBook и MacBook Pro без тачбара
Линейка "макбуков" теперь включает MacBook Air с 13-дюймовым Retina-экраном и 13-/15-дюймовые MacBook Pro с тачбаром.
Обновлено в 11:58
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Обновлено в 12:26
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости на Украине
Обновлено в 11:31
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Политика
В России завершили расследование дела украинских моряков
Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
Обновлено в 13:52
Общество
Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян
Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Николай Басков обратился к поклонникам после смерти отца
30 июня умер отец Николая Баскова Виктор, после чего исполнитель не выходил на связь с фанатами в соцсетях.
Обновлено в 11:43
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено в 05:50