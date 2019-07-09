Транспорт
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в МосквеКоммерсантъ 11:07
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
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Политика
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
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Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии
Госдума не будет отзывать свое заявление по Грузии после слов президента РФ Владимира Путина об отсутствии намерений вводить санкции, документ дает право правительству разрабатывать ответные меры при необходимости, сказал РИА "Новости" глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Ростове загорелся музыкальный театр
Около 17:00 в ростовском музыкальном театре загорелась кровля, площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
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Путин в Екатеринбурге поговорил за чаем с многодетной семьей
Во время поездки в Екатеринбург президент России Владимир Путин встретился за чашкой чая с многодетной семьей Сыропятовых и расспросил их о переезде в новый дом.
Обновлено в 11:31
Политика
Лавров отреагировал на идею Зеленского о переговорах в Минске
Владимир Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только "нормандской четверки", но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Суд приговорил к восьми годам получившего от IKEA ₽25 млрд бизнесмена
Люберецкий городской суд приговорил к восьми годам колонии владельца компании «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) Константина Пономарева по делу о заведомо ложном доносе.
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Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
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Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено в 00:27
Экономика
Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре
По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.
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Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Футбол
Sky Sport: «Парма» контактирует с «Зенитом» по Эрнани
Бразильский полузащитник "Зенита" Эрнани, может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 10:56
Политика
Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter
В мае прошлого года федеральный суд в нью-йоркском районе Манхэттен заявил, что президент США Дональд Трамп нарушает свободу слова, блокируя некоторых пользователей в своем Twitter, и потребовал вернуть им доступ к его записям.
Обновлено в 12:02
Экономика
Forbes назвал самых богатых российских чиновников и депутатов
Forbes опубликовал рейтинг "Власть и деньги — 2019", в который вошли самые богатые чиновники и депутаты России.
Обновлено в 09:54
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Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины
В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.
Обновлено в 12:20
Экономика
Томские приставы арестовали больше 92 тонн пива за долги
В Кожевниковском районе Томской области судебные приставы наложили арест больше чем на 92 т пива за долги по налогам одной из компаний по производству алкоголя.
Обновлено в 11:00
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Авто
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На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
ВМФ России получит корвет «Меркурий» в 2022 году
Корвет проекта 20386 «Меркурий» передадут в распоряжение Военно-морского флота России в конце 2022 года, заявил генеральный директор судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Пономарев.
Обновлено в 05:58
Технологии
Мобильное приложение ЦБ теперь может определять поддельные купюры
Новая версия мобильного приложения «Банкноты Банка России» может определить наличие некоторых защитных признаков на банкнотах 1 000 и 5 000 рублей последней модификации (2010 года) и банкноте 2 000 рублей.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Полицейских-провокаторов посадили на десять лет
Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Обновлено в 10:26
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Врачи назвали самый полезный летний фрукт
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Шоу-бизнес
Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже
Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
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Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
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Президент России призвал к прогрессу вместо мракобесия
На заседании Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге президент России подчеркнул важность прогресса, предостерег от мракобесия и раскритиковал популизм в отношении темы климата.
Обновлено в 10:05
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Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына
Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
Обновлено в 05:57
Политика
МИД Эстонии осудил салют в честь 75-летия освобождения Таллина
Организация в России фейерверка в честь 75-летия освобождения Таллина является провокационным шагом.
Обновлено в 10:11
Театры
В московском детском театре Н. И. Сац пройдет масштабная реконструкция
В репертуаре театра Н. И. Сац, который Георгий Исаакян возглавил в июле 2010 года, 58 спектаклей.
Обновлено в 02:06