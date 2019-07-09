Транспорт
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в МосквеКоммерсантъ 11:07
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
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Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
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Гендиректор «Локомотива» объяснил рост цен на сезонные абонементы
Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе рассказал, что повышение стоимости сезонных абонементов для болельщиков связано с планами по улучшению условий пребывания на стадионе.
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Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
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Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку
Член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили рассказал о реакции матери ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии на его скандальную выходку с оскорблением президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 17:09
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Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
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В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
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Спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов заявил, что Россия на 40 лет опоздала с реформой в сфере обращения с коммунальными отходами.
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Авто
Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС
«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».
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Анджелина Джоли произвела фурор в Париже
В Париж Анджелина прилетела на съемки новой рекламной кампании марки Guerlain, с которой сотрудничает с 2017 года.
Обновлено в 12:29
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Обновлено в 10:26
Экономика
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении акцизов на вино
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает акцизы на вино с 2020 года и устанавливает налоговые ставки на подакцизные товары на 2022 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:56
Игры
Pokemon GO заработала $2,65 млрд за три года
По данным аналитического агентства Sensor Tower, она принесла своим создателям около $2,65 млрд за последние три года.
Обновлено в 06:10
Авто
Hyundai анонсировал новую модель на тизере
Компания Hyundai анонсировала премьеру новой модели.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Обновлено в 15:59
Наука
Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь
В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.
Обновлено в 16:54
Политика
На Украине может не остаться предпринимателей, считает Бойко
Депутат Верховной рады, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что действия властей Украины могут привести к тому, что в стране не останется ни предпринимателей, ни людей, которые хотят и умеют работать.
Обновлено в 16:15
Транспорт
В России разрабатывается сервис обжалования штрафов за нарушение ПДД
Цифровой сервис, делающий возможным обжалование водителями неверно выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения через интернет, разрабатывается в России, соответствующее приложение будет доступно пользователям единого портала госуслуг (ЕПГУ).
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в Донбассе
В соцсетях появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 08:29
Футбол
Гильерме хочет остаться в «Локомотиве»
После церемонии награждения игроков "Локомотива" серебряными медалями Гильерме заявил ТАСС, что хотел бы остаться в клубе, за который он выступает 12 лет.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестован по делу о взятке
О затруднениях стало известно заместителю начальника отдела Ростехнадзора, и он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки.
Обновлено в 14:26
ЖКХ
В Петербурге устранили подтопления после ливней
Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
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В Ульяновске возник пожар в здании правительства региона. Возгорание началось в чердачном помещении, затем огонь вырвался на крышу.
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Политика
В США умер миллиардер Росс Перо
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Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
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