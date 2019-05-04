Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговораРБК 02:29

Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.

Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговора

Здоровье Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.

Политика Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.

Происшествия Появилось видео с места гибели звезд Stand Up в ДТП Опубликованы кадры с места автокатастрофы, где погибли два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева и три человека, чьи тела еще не опознаны.

Армия и оружие Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.

Происшествия В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями.

Кино В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов» В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».

Политика Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.

Политика КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ» Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.

Гаджеты В браузере Firefox отключились все расширения У пользователей популярного браузера Firefox сегодня внезапно перестали работать все расширения.

Происшествия В Махачкале мужчина пострадал при хлопке газа в жилом доме Один человек пострадал при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Авто В Сети появились снимки самого совершенного внедорожника УАЗ-3172 Машина, которая, по мнению нынешних экспертов, должна была стать самым совершенным отечественным SUV 90-х, могла похвастать огромным (даже по современным меркам) клиренсом – целых 330 миллиметров.

Экономика Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн.

Происшествия В Крыму на видео запечатлели унесенный ветром воздушный шар с ребенком В Сети появилось видео, на котором демонстрируется, как в Крыму ветром уносит воздушный шар, где находится ребенок.

Политика Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.

Авто «Траки» как искусство Порой американская автомобильная культура порождает такие течения, что хочется достать словарь и поискать там какие-то более сильные синонимы слова «удивление» (тщетно).

Общество Над Москвой пролетела боевая авиация Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.

Баскетбол ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в первом матче серии Московский ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги.

Религия Поездку патриарха в Петербург перенесли Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.

Футбол «Зенит» сыграет с «Ахматом» в форме белого цвета «Сегодня играем в белом!» — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter, к которому прикреплено фото эмблемы «Зенита» на форме такого цвета.

Происшествия Очевидец снял на видео последствия обрушения крана на западе Москвы В Сети опубликованы кадры с места падения строительного крана, рухнувшего в субботу, 4 мая, на Гжатской улице в Западном административном округе столицы.

Культура Шеф-редактор «Союзмультфильма» объяснил отсутствие у Чебурашки хвоста Кукла Чебурашка для мультфильма создавалась долго из-за того, что постоянно вносились какие-то изменения, сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.