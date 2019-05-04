Политика
Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговораРБК 02:29
Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Ведущий CNN считает, что Трамп ведет себя как пресс-секретарь президента России
Комсомольская правда02:35
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Здоровье
Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы
В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.
Обновлено в 06:13
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Появилось видео с места гибели звезд Stand Up в ДТП
Опубликованы кадры с места автокатастрофы, где погибли два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева и три человека, чьи тела еще не опознаны.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ
План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями.
Обновлено в 08:03
Кино
В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Гаджеты
В браузере Firefox отключились все расширения
У пользователей популярного браузера Firefox сегодня внезапно перестали работать все расширения.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Махачкале мужчина пострадал при хлопке газа в жилом доме
Один человек пострадал при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:49
Авто
В Сети появились снимки самого совершенного внедорожника УАЗ-3172
Машина, которая, по мнению нынешних экспертов, должна была стать самым совершенным отечественным SUV 90-х, могла похвастать огромным (даже по современным меркам) клиренсом – целых 330 миллиметров.
Обновлено в 03:24
Экономика
Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн
Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн.
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия
В Крыму на видео запечатлели унесенный ветром воздушный шар с ребенком
В Сети появилось видео, на котором демонстрируется, как в Крыму ветром уносит воздушный шар, где находится ребенок.
Обновлено вчера в 04:41
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Авто
«Траки» как искусство
Порой американская автомобильная культура порождает такие течения, что хочется достать словарь и поискать там какие-то более сильные синонимы слова «удивление» (тщетно).
Обновлено в 06:48
Баскетбол
«Портленд» вырвал победу у «Денвера» в четвертом овертайме
Обновлено в 04:00
Политика
Трамп назвал продуктивными телефонные переговоры с Путиным
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Над Москвой пролетела боевая авиация
Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Баскетбол
ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в первом матче серии
Московский ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила на критику относительно лишнего веса
Обновлено вчера в 12:58
Авто
Из старинного ГАЗ-66 сделали огромный внедорожный пикап
Грузинский ГАЗ-66 назвали Чачо в честь девушки владельца.
Обновлено в 07:02
Религия
Поездку патриарха в Петербург перенесли
Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ахматом» в форме белого цвета
«Сегодня играем в белом!» — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter, к которому прикреплено фото эмблемы «Зенита» на форме такого цвета.
Обновлено в 06:42
Политика
Рудяков пояснил, чем обернется для Украины выдача ее жителям паспортов других стран
Международное право не запрещает предоставлять гражданство жителям других государств.
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
Очевидец снял на видео последствия обрушения крана на западе Москвы
В Сети опубликованы кадры с места падения строительного крана, рухнувшего в субботу, 4 мая, на Гжатской улице в Западном административном округе столицы.
Обновлено в 05:26
Культура
Шеф-редактор «Союзмультфильма» объяснил отсутствие у Чебурашки хвоста
Кукла Чебурашка для мультфильма создавалась долго из-за того, что постоянно вносились какие-то изменения, сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 08:08
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено вчера в 21:15