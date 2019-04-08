Политика
CNN узнала о планах Трампа уволить главу секретной службы СШАИзвестия 13:39
Президент США Дональд Трамп попросил главу секретной службы США Рэндольфа Аллеса покинуть свой пост.
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Экономика
Минпромторг предложил включить в систему tax free еще один регион
О включении Новгородской области в список регионов, где реализуется пилотный проект по tax free, предлагал подумать еще в апреле 2017 года президент Владимир Путин.
Обновлено в 15:35
Экономика
Число ИП впервые превысило количество компаний
В России начало снижаться количество компаний и расти число индивидуальных предприятий.
Обновлено в 05:30
Политика
Иран признал армию США террористической организацией
Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В центре Калининграда отключился свет
На нескольких улицах в областном центре вечером в понедельник отключился свет.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене
Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Политика
Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан
США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Во Владимирской области загорелся жилой дом
Двухэтажный жилой дом загорелся на площади 800 квадратных метров в Киржачском районе Владимирской области, без жилья остались более 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:20
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено в 05:09
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика
Президент Финляндии приехал в Петербург на поезде
В Петербург прибыл президент Финляндии Саули Ниинисте. В Северную столицу он приехал 8 апреля на скоростном поезде «Аллегро».
Обновлено в 09:03
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Меньше браков и меньше рождений Естественная убыль населения России по итогам 2018 года составила 218,4 тыс. человек, что превышает аналогичный показатель 2017 года на 62,5% (на 84 тыс. человек), указали эксперты РАНХиГС.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Кети Топурия снова встречается с Гуфом
Певица Кети Топурия, разорвавшая в прошлом году отношения с Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф, вновь стала встречаться с бывшим возлюбленным.
Обновлено в 09:15
Политика
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента в понедельник одобрила законопроект об отсрочке выхода Соединенного Королевства из Европейского союза.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие
Черноморский флот наблюдает за учениями НАТО
Российские ударные корабли Черноморского флота со стороны наблюдают за ходом учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео с репетиций нового шоу Пугачевой
Певица со всей ответственностью готовится к концерту. Некоторое время назад в Сети появился видеоролик с репетиции масштабного турне.
Обновлено в 05:09
Космос
Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов
Благов участвовал в проектировании космических кораблей "Восход" и "Восток" - на последнем в 1961 году совершил полёт космонавт Юрий Гагарин.
Обновлено в 11:16
Общество
Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
Обновлено в 14:58
Происшествия
При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек
При обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 11:40
Гаджеты
Линейка Samsung Galaxy Note 10 будет представлена 4 моделями
По факту окажется две модели, но с разными возможностями.
Обновлено в 13:41
Экономика
Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд
Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
Обновлено в 15:00
Общество
Губернатор прокомментировал акцию протеста в Архангельске
Обновлено в 05:34
Общество
Россия вводит запрет на поставки продукции трёх предприятий Белоруссии
Россельхознадзор вводит ограничения на поставки в Россию продукции трёх белорусских предприятий в связи с выявленными нарушениями.
Обновлено в 14:56
Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.
Обновлено в 08:25
Экономика
Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога
Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
Обновлено в 01:09