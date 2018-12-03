Политика

CNN узнал о планах Хашкаджи создать движение против саудовских властей
РБК
вчера в 18:49

Работавший в газете The Washington Post саудовский журналист Джамаль Хашкаджи до своей смерти обсуждал возможность создания молодежного онлайн-движения, которое будет действовать против властей Саудовской Аравии.
РБКвчера в 18:49

Подробнее о событии

Журналист Хашкаджи планировал создать онлайн-движение против политики Саудовской Аравии

Интерфаксвчера в 19:55

CNN: Хашокджи хотел создать кампанию против саудовских властей

Коммерсантъвчера в 19:26

CNN узнал о планах Хашкаджи создать движение против саудовских властей

РБКвчера в 18:49

CNN: Хашукджи боялся мести Эр-Рияда

Газета.Ruвчера в 16:30

СМИ обнародовали переписку Хашукджи в WhatsApp

RT на русскомвчера в 15:39

CNN: Хашкаджи обсуждал в WhatsApp кампанию против властей в Эр-Рияде и боялся их мести

ТАССвчера в 15:20

СМИ нашли переписку Хашогги перед его смертью

ТК Звездавчера в 15:18
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
Политика

Задержанным в Черном море украинским военным предъявили обвинение

Военным ВМС Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые были задержаны в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.
Обновлено в 03:20
Политика

Посольство России оценило данные об операции Британии на Украине

Обновлено в 03:17
Политика

Китай согласился снизить пошлины на импорт американских автомобилей

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что китайские власти согласились «снизить и отменить пошлины на автомобили, которые ввозятся в Китай из США».
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Коалиция США при ударе по Сирии уничтожила одного из главарей ИГ

Международная коалиция во главе с США в результате удара по территории Сирии уничтожила одного из главарей террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 03:19
Политика

Премьер-министр Башкирии ушёл в отставку

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов ушёл в отставку.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Минобороны опубликовало архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата

Обновлено в 03:18
Политика

Французские «желтые жилеты» потребовали отставки правительства

Представители движения "желтые жилеты" в понедельник призвали французское правительство уйти в отставку и назначить бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Франции Пьера де Вилье премьер-министром.
Обновлено в 03:21
Политика

Третья за месяц страна отозвала признание независимости Косово

Власти Соломоновых островов отозвали признание независимости частично признанной Республики Косово. Об этом сообщает телеканал KTV.
Обновлено в 03:13
Политика

В Общественной палате предложили изменить систему учета волонтеров

Общественная палата (ОП) РФ выступила с инициативой изменить систему учета добровольцев в стране в зависимости от видов их деятельности.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» запланированы на 2019 год

Испытания доводочного двигателя РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» запланированы на 2019 год.
Обновлено в 02:52
Политика

Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 5 декабря в Милане

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна состоится 5 декабря на полях СМИД ОБСЕ в Милане, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе МИД Азербайджана.
Обновлено в 03:18
Политика

Из-за Порошенко Украина теряет союзников, заявили в Верховной раде

Провокация с нарушением украинскими судами российской границы в Черном море была выгодна лишь президенту Украины Петру Порошенко, который, тем не менее, не смог найти поддержки у мировых держав и добиться введения военного положения в стране на два месяца, считает лидер политической партии "Наши", депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 03:16
Политика

Гройсман назвал «Северный поток-2» формой скрытой войны против Европы

Газопровод «Северный поток-2» является геополитическим оружием России и формой скрытой войны против Европы и европейских потребителей, заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

Американские истребители оказались в силах рассорить США и Британию

Обновлено в 03:10
Политика

МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма

Перефразируя изречение президента Украины Петра Порошенко, можно сказать, что именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом".
Обновлено в 01:37
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