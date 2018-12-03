Политика
CNN узнал о планах Хашкаджи создать движение против саудовских властей
CNN узнал о планах Хашкаджи создать движение против саудовских властейРБКвчера в 18:49
Работавший в газете The Washington Post саудовский журналист Джамаль Хашкаджи до своей смерти обсуждал возможность создания молодежного онлайн-движения, которое будет действовать против властей Саудовской Аравии.
РБКвчера в 18:49
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Журналист Хашкаджи планировал создать онлайн-движение против политики Саудовской Аравии
Интерфаксвчера в 19:55
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
Политика
Задержанным в Черном море украинским военным предъявили обвинение
Военным ВМС Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые были задержаны в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.
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Посольство России оценило данные об операции Британии на Украине
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Китай согласился снизить пошлины на импорт американских автомобилей
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Обновлено в 03:19
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Коалиция США при ударе по Сирии уничтожила одного из главарей ИГ
Международная коалиция во главе с США в результате удара по территории Сирии уничтожила одного из главарей террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 03:19
Политика
Премьер-министр Башкирии ушёл в отставку
Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов ушёл в отставку.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Минобороны опубликовало архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата
Обновлено в 03:18
Политика
Французские «желтые жилеты» потребовали отставки правительства
Представители движения "желтые жилеты" в понедельник призвали французское правительство уйти в отставку и назначить бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Франции Пьера де Вилье премьер-министром.
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Политика
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Власти Соломоновых островов отозвали признание независимости частично признанной Республики Косово. Об этом сообщает телеканал KTV.
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Политика
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Армия и оружие
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Испытания доводочного двигателя РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» запланированы на 2019 год.
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Политика
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 5 декабря в Милане
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна состоится 5 декабря на полях СМИД ОБСЕ в Милане, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе МИД Азербайджана.
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Из-за Порошенко Украина теряет союзников, заявили в Верховной раде
Провокация с нарушением украинскими судами российской границы в Черном море была выгодна лишь президенту Украины Петру Порошенко, который, тем не менее, не смог найти поддержки у мировых держав и добиться введения военного положения в стране на два месяца, считает лидер политической партии "Наши", депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 03:16
Политика
Гройсман назвал «Северный поток-2» формой скрытой войны против Европы
Газопровод «Северный поток-2» является геополитическим оружием России и формой скрытой войны против Европы и европейских потребителей, заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Американские истребители оказались в силах рассорить США и Британию
Обновлено в 03:10
Политика
МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма
Перефразируя изречение президента Украины Петра Порошенко, можно сказать, что именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом".
Обновлено в 01:37