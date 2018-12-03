Работавший в газете The Washington Post саудовский журналист Джамаль Хашкаджи до своей смерти обсуждал возможность создания молодежного онлайн-движения, которое будет действовать против властей Саудовской Аравии.

CNN узнал о планах Хашкаджи создать движение против саудовских властей

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