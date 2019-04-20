Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-ДамеГазета.Ru 10:12

Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции. По словам источника, пожар возник в центре крыши собора по направлению к основанию шпиля.
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СМИ: полиция считает, что пожар в Нотр-Даме начался у основания шпиля

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Следователи считают, что очаг возгорания находился около шпиля Нотр-Дама

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Эхо Москвы08:30

CNN: очаг возгорания в Нотр-Даме находился около шпиля

RT на русском07:49

CNN сообщил об установлении очага возгорания в Нотр-Даме

РБК09:40
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