Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-ДамеГазета.Ru 10:12
Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции. По словам источника, пожар возник в центре крыши собора по направлению к основанию шпиля.
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Здоровье
Ежедневный завтрак снижает риск смерти от инфаркта
Обновлено в 13:02
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Политика
Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине
Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
Обновлено в 12:59
Хоккей
КХЛ огласила лучших игроков финала Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) огласила лучших игроков финала плей-офф, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:33
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Наука
В Гватемале нашли крупнейшую в Мезоамерике мастерскую по изготовлению статуэток
В центральной Гватемале найдена крупнейшая мастерская по изготовлению статуэток в Мезоамерике.
Обновлено вчера в 04:03
Общество
В Москве стартовала всероссийская акция «Библионочь»
В столице стартовала всероссийская акция «Библионочь», передаёт РИА Новости со ссылкой на главу департамента культуры города Александра Кибовского.
Обновлено в 13:05
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Политика
Лукашенко о Бабиче: Россия сама разберется со своим послом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что Россия «разберется сама» с поведением посла РФ в Минске Михаила Бабича.
Обновлено в 08:24
Наука
Ученые выяснили, что котинин может играть важную роль в никотиновой зависимости
Вещество, которое ученые используют для скрининга людей на предмет употребления никотина, также может играть роль в том, что курильщики становятся зависимыми от табака.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Экстренное заявление НМ ДНР: боевики ВСУ снова совершили террористический акт
Стоит отметить, что чувствуя безнаказанность, убийцы из 93-й бригады все чаще обстреливают мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 12:25
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Футбол
Локомотив — ЦСКА 1:1
Московский «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:56
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Обновлено в 12:36
Кино
На ММКФ назвали лауреатов премии «Аванс»
Вчера вечером, на 90-м этаже одной из башен «Москва-Сити» прошла традиционная белая вечеринка ММКФ.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Собчак назвала Волочкову любимой игрушкой
Телеведущая Ксения Собчак назвала балерину Анастасию Волочкову «любимой игрушкой» и самым «любимым персонажем в отечественном шоу-бизнесе» в ходе дебатов на телевидении.
Обновлено в 13:29
Экономика
Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group
Ранее в субботу РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.
Обновлено в 13:47
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 11:32
Авто
Стали известны доступные модификации Renault Arkana
Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено вчера в 05:49
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено 18 апреля в 07:31