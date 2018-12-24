Указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в министерстве обороны. Источник телеканала подтвердили, что "указ по Сирии был подписан".

CNN: указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан

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