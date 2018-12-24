Армия и оружие
Указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в министерстве обороны. Источник телеканала подтвердили, что "указ по Сирии был подписан".
РИА Новости19:41
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 21:14, Ашберн
Армия и оружие
Мэй похвалила британских военных за защиту страны от вторжения России
Вооруженные силы Великобритании играют ключевую роль в обеспечении защиты страны от российского вторжения в территориальные воды и воздушное пространство Соединенного Королевства.
Обновлено в 17:36
Армия и оружие
Израильские военные открыли огонь по людям на границе с Сирией
Израильские военные открыли огонь по вооруженным людям, находившимся в демилитаризованной зоне на границе с Сирией.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие
NI раскритиковал посла США за слова о «музейности» Ту-160
Американский журнал The National Interest скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с "музейными экспонатами" и заявил о том, что они представляют какой-либо угрозы.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ подорвался на машине на минном поле в Донбассе
Обновлено в 19:49
Армия и оружие
В США испытали две мощнейшие авиабомбы
На авиабазе Whiteman в американском штате Миссури подняли в воздух стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, который сбросил на землю две сверхмощные бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
В сети показали видео полета пяти истребителей США на учениях
Пять различных американских истребителей провели совместный полет, поднявшись в небо единым строем в ходе совместных учений авиации корпуса морской пехоты (КМП), военно-воздушных (ВВС) и военно-морских сил (ВМС) США.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
В Британии предупредили о новых атаках «Аль-Каиды» на самолеты
Боевики «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ) разрабатывают технологии, которые позволят сбивать пассажирские самолеты, заявил британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие
Министр обороны Лаоса высоко оценил подготовку российских саперов
Находясь на базе отряда разминирования Международного противоминного центра Вооруженных Сил в провинции Боликхамсай, министр обороны Лаоса генерал-полковник Тянсамон Тяннялат высоко оценил подготовку российских саперов и их техническую оснащенность.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Юнармейцы передали сирийским детям 600 наборов с новогодними подарками
Более 600 наборов с красками, альбомами и другими канцелярскими принадлежностями передали активисты движения «Юнармия» детям сирийского города Скальбия в рамках благотворительной акции, сообщил журналистам директор департамента военно-патриотического воспитания «Юнармии» Антон Кузнецов.
Обновлено в 21:02
Армия и оружие
Подарок к Новому году: зенитчики ЦВО вернулись домой из Сирии
Более 150 военнослужащих зенитно-ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО) вернулись домой после успешного выполнения задач по охране российских объектов в Сирийской Арабской Республики.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие
Минобороны сравнило казанский Ту-160 с американским B-1B
Минобороны сравнило характеристики российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые собираются на Казанском авиазаводе, и американского самолета B1-B.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Украинские пограничники в Азовском море получили новый катер
Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), действующий в Азовском море, получил малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Уничтожение канадской БМП LAV-25 залпом советской ПТУР попало на видео
В Сети появилось видео уничтожения боевой машины LAV-25 бригады Национальной гвардии Саудовской Аравии из советской ПТУР в Йемене.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
«Заварушка» в Хаджинском кармане: САА готовится форсировать Евфрат
В рамках подготовки к столкновениям с боевиками террористической группировки «Исламское государство»*, которые занимают территории Хаджинского кармана, правительственными войсками для дальнейшего форсирования реки Евфрат в район города Абу-Кемаль были доставлены катера и понтонные мосты, принадлежащие российским силам, передает Twitter-канал VivaRevolt.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
В США объяснили, почему в Венесуэле не будет российской базы
Разговорами о возможном создании в Венесуэлы постоянной авиабазы Москва просто хочет «запудрить мозги» американцам, на самом деле никакой базы там не будет, пишет обозреватель The National Interest Майкл Пек.
Обновлено в 13:17