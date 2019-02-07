Политика
CNN связал рост доли российской рыбы на рынке США с политикой ТрампаГоворит Москва 02:31
Доля на внутреннем рынке составила 200 млн долларов, сообщает CNN со ссылкой на данные объединения 14 американских рыбных компаний. Торгпредство США исключило российский минтай из списка товаров на повышение ввозных пошлин, сохранив его преимущество в цене.
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с чего всё началось
Американский телеканал CNN связал политику президента страны Дональда Трампа с тем, что в школьных столовых США подают полуфабрикаты из рыбы, преимущественно пойманной в России.Телеканал 360°вчера в 21:58
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Русский минтай завоевал американский рынок: в торговой войне США и Китая неожиданно победила Россия
Экономика сегодня08 февраля в 07:35
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 17:24, Ашберн
Общество
Спецборт МЧС доставил из Ирака в Москву 27 российских детей
Самолет МЧС в воскресенье доставил в Москву из Ирака 27 детей, матери которых находятся в багдадской тюрьме, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
Обновлено в 13:47
Кино
«Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм
Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.
Обновлено в 16:37
Общество
В WWF назвали причины нашествия белых медведей на Новой Земле
Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) назвали причины массового нашествия белых медведей в посёлках архипелага Новая Земля.
Обновлено в 15:47
Происшествия
На «Маршах материнского гнева» прошли задержания
В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено в 06:36
Кино
Мультфильм «Лего-2» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено в 16:45
Кино
Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»
Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Стокгольме при взрыве в доме погиб человек
Обновлено в 12:36
Общество
В Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке
На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке, признание в любви или выложенное из камней на побережье сердце, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:01
Происшествия
СК заинтересовался «живым щитом» из машин под Владимиром
Ролик сопровождается комментариями о том, что для задержания сотрудники правоохранительных органов перегородили дорогу машинами обычных водителей, используя автомобили как "живой щит".
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита
На другом видео метеорит попал в кадр во время съемок праздника с танцами, чудесным образом оживив вечеринку.
Обновлено в 07:25
Музыка
Украину на Евровидении может представить гражданка России
Обновлено в 13:21
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Гаджеты
Найден способ подключиться к Wi-Fi с помощью «умной» лампочки
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Мадуро начал крупнейшие в истории Венесуэлы военные учения
Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям "Двухсотлетие Ангостуры 2019", передает РИА "Новости" Перед началом учений Мадуро ознакомился с образцами военной техники, в том числе с ракетными установками российского производства.
Обновлено в 15:47
Спорт
Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде отменены
Мужская и женская спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, которые должны были состояться в воскресенье, отменены.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Сербия направила протест Хорватии после избиения своих спортсменов
Сербия направила ноту протеста в посольство Хорватии в связи с нападением на своих спортсменов в Сплите.
Обновлено в 10:07
Транспорт
Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин
"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Общество
Сильнейшие снегопады обрушатся на Москву
Обновлено в 16:53
Общество
В российские города вернут палатки и ларьки
Законопроект предлагает вернуть в города торговые палатки и автолавки.
Обновлено в 11:17
Политика
Саакашвили решил пока не возвращаться в Грузию
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что пока не видит предпосылок для возвращения на родину.
Обновлено в 15:37
Наука
Ученые отбили у комаров аппетит
Ученые из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке провели эксперимент, в ходе которого им удалось заблокировать сигнал голода у комаров.
Обновлено в 16:18
Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Кино
В новой серии «Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседку
Вышедшая серия называется «Вишневая феерия». Дядя Федор влюбился в соседку Олю, но не знает, как добиться ее внимания.
Обновлено в 02:28
Общество
«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики
Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Общество
Семь регионов России перешли с аналогового на цифровое телевидение
Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое эфирное телевидение в понедельник стартует в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.
Обновлено в 17:06
Музыка
В Лос-Анджелесе вручат главную музыкальную награду «Грэмми»
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали на истребителях Су-30 СМ новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 03:22