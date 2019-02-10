Политика

CNN связал политику Трампа с российской рыбой в школах СШАРИА Новости вчера в 20:41

Телеканал CNN связал политику президента США Дональда Трампа с ситуацией, при которой американские школьники едят в столовых рыбные палочки, производимые из рыбы, преимущественно выловленной в России.
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Трамп невольно оказал поддержку рыбному промыслу России

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Русский минтай завоевал американский рынок: в торговой войне США и Китая неожиданно победила Россия

Экономика сегодня08 февраля в 07:35
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 05:09, Ашберн
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Пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

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Обновлено вчера в 23:36
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В доступе в Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне отказали епископу новой церкви Украины Павлу Юристому.
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Новые серии мультсериала студия начала выкладывать еще весной 2018 года.
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Обновлено вчера в 22:25
Общество

Психолог назвала основную опасность соцсетей

"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.
Обновлено в 01:42
Общество

Курсанты Морского корпуса Петра Великого пожаловались на поборы

Морской корпус Петра Великого или Санкт-Петербургский военно-морской институт – старейшее высшее учебное заведение Санкт-Петербурга, которое готовит офицеров ВМФ.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

Британский рэпер Cadet погиб в ДТП

Обновлено в 00:56
Происшествия

Число погибших при обрушении дома в Стамбуле возросло до 21

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил в воскресенье, что число погибших при обрушении жилого здания в районе Картал в среду достигло 21 человека.
Обновлено в 04:37
Общество

Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге

Обновлено в 05:02
Происшествия

В Петербурге СК проводит проверку после падения наледи на девочку

Следственные органы проводят доследственную проверку после того, как девятилетняя девочка попала в больницу с травмами головы из-за падения наледи, сообщает в воскресенье ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 03:50
Наука

В Западной сахаре обнаружены постройки неизвестной цивилизации

В Западной Сахаре исследователи Университета Восточной Англии Ник Брукс и Джоан Кларк обнаружили следы одной из древнейших цивилизации, сообщает «HispanTV».
Обновлено вчера в 04:38
Общество

Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей

Обновлено вчера в 08:46
Общество

«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики

Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Происшествия

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Герцог Эдинбургский Филипп принял решение добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

В Ульяновске иномарка врезалась в дом

В больницу с травмами различной степени тяжести доставили еще пять человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами

В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

В Израиле в ДТП с автобусом погибли два человека

Обновлено в 04:47
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Названы пять простых способов оздоровить кишечник

Обновлено вчера в 04:05
Армия и оружие

Порошенко присвоил звания двум морякам, задержанным в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание "лейтенант" двум моряками, задержанным в ноябре прошлого года в ходе инцидента в Керченском проливе за нарушение границы РФ.
Обновлено в 03:55
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Превышение ПДК в 22 раза: жителям Сибая предложили покинуть свои дома

Обновлено в 00:33
Происшествия

Отца юного хоккеиста ранили в голову во время матча в Москве

В Москве в районе Медведково во время матча хоккейных юношеских команд "Северная Звезда" и "Дмитров" произошел конфликт между родителями двух десятилетних игроков.
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Общество

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Обновлено в 04:29
Общество

Оппозиция гуляет за счет мертвых детей

В нескольких городах оппозиция уже провела пикеты с плакатами в руках: «За слезинку замученного ребенка ответите» и «Российские власти пытают матерей».
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Актриса Наталья Медведева извинилась за шутку о генерале-герое войны

Актриса Наталья Медведева на страницах своего Instagram извинилась за шутку о генерале Дмитрии Карбышеве.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Россия подготовила собственный проект резолюции СБ ООН по Венесуэле

Россия подготовила собственный проект резолюции по урегулированию в Венесуэле и намерена внести его в Совет Безопасности (СБ) ООН.
Обновлено вчера в 20:09
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Малышева высмеяла рейтинг «радиоактивных» смартфонов

Телеведущая и врач Елена Малышева высмеяла исследование компании Statista о телефонах с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено вчера в 22:05
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