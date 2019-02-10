CNN связал политику Трампа с российской рыбой в школах СШАИзвестия вчера в 22:28

Телеканал CNN возмутился тем, что в американских школьных столовых дети преимущественно питаются рыбой из России. Журналисты отметили, что политика президента США Дональда Трампа улучшила положение «русской рыбы» в стране.

CNN связал политику Трампа с российской рыбой в школах США

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