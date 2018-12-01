Армия и оружие

CNN рассказал о самоубийстве командующего Пятым флотом ВМС США
Газета.Ru
02:05

Подробностей инцидента Ричардсон не привел. Ранее стало известно о смерти командующего Пятым флотом ВМС США.
Газета.Ru02:05

Подробнее о событии

СМИ: командующий Пятым флотом США покончил с собой

Коммерсантъ02:35

CNN рассказал о самоубийстве командующего Пятым флотом ВМС США

Газета.Ru02:05

Командующий Пятым Флотом ВМС США на Ближнем Востоке вице-адмирал Скотт Стирни покончил с собой

Эхо Москвы00:47

СМИ назвали причину смерти командующего Пятым флотом ВМС США

РБК00:13

Названа причина смерти командующего Пятым флотом ВМС США

Взгляд.рувчера в 23:32

CNN назвал причину смерти командующего Пятым флотом ВМС США

Российская газетавчера в 23:29

CNN: командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне совершил самоубийство

ТАССвчера в 23:18
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Армия и оружие

Минобороны Армении потеряло связь с Су-25, вылетевшим из Гюмри

Министерство обороны Армении сообщает о потере связи с боевым самолетом Су-25, выполнявшим учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Шойгу назвал сроки проведения военных учений «Центр-2019»

Проведение стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» запланировано на сентябрь следующего года, заявил 4 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Израиль начал операцию «Северный щит» на границе с Ливаном

Израильские военные объявили о начале операции "Северный щит".
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море

Баррассо заявил, что США должны объединиться с другими странами НАТО и направить свои военные корабли в Черное море.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Атомная подводная лодка «Северодвинск» отстрелялась «Калибром»

Многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота "Северодвинск" провела стрельбу крылатой ракетой морского базирования "Калибр".
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

США отправляют авианосец в Персидский залив

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил, что доступ Ирана к технологиям баллистических ракет привёл к тому, что теперь американские авианосцы больше не смогут действовать в Персидском заливе свободно.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Три МиГ-31БМ нового поколения пополнили авиаполк под Пермью

На вооружение дислоцированного в Пермском крае авиаполка поступили три модернизированных высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Батальон военной полиции из Чечни выполнил свои задачи в Сирии

В Чечню вернулся из командировки в Сирию батальон военной полиции 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

В Иране заявили, что страна не нуждается в военной базе в Сирии

Представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил, что Иран не нуждается в военной базе в Сирии.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Военный эксперт раскритиковал заявление о дороговизне Су-57 для России

Военный обозреватель Михаил Ходаренок прокомментировал для «Известий» публикацию американского журнала The National Interest по поводу дороговизны истребителей пятого поколения Су-57 для России.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Служебное жилье получили военные российской базы в Абхазии

Более 60 семей военнослужащих российской военной базы в Абхазии получили ключи от новых служебных квартир.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Минобороны покажет передвижной военный банкомат на шасси «КАМАЗ»

Обновлено в 04:18
Армия и оружие

ВСУ повредили деревянный мост на КПП «Станица Луганская» — ЛНР

Представитель ЛНР в СЦКК сообщил о повреждении моста к КПП Станица Луганская.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

Расчеты «Ярсов» совершили первый за зиму полевой выход

Сегодня расчеты ПГРК «Ярс» Тейковского ракетного соединения провели маневры по приведению комплексов в боевое положение.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

В Армении завершилась подготовка беспилотной авиации ЮВО к зимним условиям эксплуатации

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы в Армении завершили подготовку и обслуживание современных беспилотных летательных комплексов к зимним условиям эксплуатации в высокогорье.
Обновлено в 02:57
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