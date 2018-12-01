Армия и оружие
CNN рассказал о самоубийстве командующего Пятым флотом ВМС США
CNN рассказал о самоубийстве командующего Пятым флотом ВМС СШАГазета.Ru02:05
Подробностей инцидента Ричардсон не привел. Ранее стало известно о смерти командующего Пятым флотом ВМС США.
Газета.Ru02:05
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Армия и оружие
Минобороны Армении потеряло связь с Су-25, вылетевшим из Гюмри
Министерство обороны Армении сообщает о потере связи с боевым самолетом Су-25, выполнявшим учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Шойгу назвал сроки проведения военных учений «Центр-2019»
Проведение стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» запланировано на сентябрь следующего года, заявил 4 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Израиль начал операцию «Северный щит» на границе с Ливаном
Израильские военные объявили о начале операции "Северный щит".
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море
Баррассо заявил, что США должны объединиться с другими странами НАТО и направить свои военные корабли в Черное море.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Атомная подводная лодка «Северодвинск» отстрелялась «Калибром»
Многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота "Северодвинск" провела стрельбу крылатой ракетой морского базирования "Калибр".
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
США отправляют авианосец в Персидский залив
Ранее Корпус стражей исламской революции заявил, что доступ Ирана к технологиям баллистических ракет привёл к тому, что теперь американские авианосцы больше не смогут действовать в Персидском заливе свободно.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Три МиГ-31БМ нового поколения пополнили авиаполк под Пермью
На вооружение дислоцированного в Пермском крае авиаполка поступили три модернизированных высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Батальон военной полиции из Чечни выполнил свои задачи в Сирии
В Чечню вернулся из командировки в Сирию батальон военной полиции 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
В Иране заявили, что страна не нуждается в военной базе в Сирии
Представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил, что Иран не нуждается в военной базе в Сирии.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Военный эксперт раскритиковал заявление о дороговизне Су-57 для России
Военный обозреватель Михаил Ходаренок прокомментировал для «Известий» публикацию американского журнала The National Interest по поводу дороговизны истребителей пятого поколения Су-57 для России.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Служебное жилье получили военные российской базы в Абхазии
Более 60 семей военнослужащих российской военной базы в Абхазии получили ключи от новых служебных квартир.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Минобороны покажет передвижной военный банкомат на шасси «КАМАЗ»
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
ВСУ повредили деревянный мост на КПП «Станица Луганская» — ЛНР
Представитель ЛНР в СЦКК сообщил о повреждении моста к КПП Станица Луганская.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Расчеты «Ярсов» совершили первый за зиму полевой выход
Сегодня расчеты ПГРК «Ярс» Тейковского ракетного соединения провели маневры по приведению комплексов в боевое положение.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
В Армении завершилась подготовка беспилотной авиации ЮВО к зимним условиям эксплуатации
Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы в Армении завершили подготовку и обслуживание современных беспилотных летательных комплексов к зимним условиям эксплуатации в высокогорье.
Обновлено в 02:57