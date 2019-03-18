Армия и оружие
CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»РБК 01:20
Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Читать в источнике
Оценить182
Подробнее о событии
Показать все источники
«Сигнал российскому населению». Зачем в Европу переброшены ядерные бомбардировщики США
BaltNews.lt18 марта в 06:12
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Технологии
Основатель Twitter хочет рассчитываться с разработчикам биткоинами
Довольно интересное заявление поступило от Джека Дорси, основателя Twitter, который на данный момент в платежной платформе Square занимает пост генерального директора.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Крыму школьница умерла после отравления лекарствами
Одна школьница скончалась, вторая попала в реанимацию после отравления неизвестными препаратами в школе города Красноперекопск в Крыму, сообщил РИА Новости директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована
На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.
Обновлено 19 марта в 20:43
Футбол
Аршавин стал послом чемпионата Европы-2020
Бывший нападающий "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Последствия крупной аварии на водоводе в Воронеже сняли на видео
В Воронеже произошла крупная коммунальная авария на водоводе диаметром 1000 мм. Город практически ушел под воду.
Обновлено вчера в 08:24
Футбол
«Манчестер Сити» собирается подписать новые контракты с Зинченко и Сане
Горожане уже долго время вели переговоры с Сане, но только в последнее время достигли прогресса в подписании нового контракта.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Политика
ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Центризбирком отказался передать директору подмосковного совхоза имени Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, скончавшемуся в начале марта.
Обновлено в 05:56
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Ущерб от коррупции в военной сфере в 2018 году превысил 7 млрд рублей
Ущерб от коррупционных преступлений, совершенных в военной сфере вырос в четыре раза в течение минувшего года, превысил 7 млрд рублей, сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров.
Обновлено в 04:20
Спорт
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва сообщила о своей беременности
Чемпионка олимпийских командных соревнований по фигурному катанию 2014 года россиянка Екатерина Боброва сообщила в своем аккаунте в Instagram, что ожидает ребенка.
Обновлено в 04:21
Общество
Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде
Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Общество
Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года
В пояснительной записке подчеркивается, что уже многие страны мира ввели запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем
Взрыв газа произошел в котельной на территории совхоза Масловский Новоусманского района Воронежской области.
Обновлено в 05:07
Космос
Российский морской комплекс «Зефир-Т» получит новое оснащение
Обновлено в 06:10
Общество
За полгода пользователям «Платона» выписали штрафов на 1,4 млрд рублей
Во второй половине 2018 года пользователи системы «Платон» были оштрафованы в общей сложности на 1,4 миллиарда рублей.
Обновлено в 06:49
Экономика
«МегаФон» отчитался о росте прибыли и скачиваемого россиянами трафика
Проникновение смартфонов составляет 70,3% от всех устройств, зарегистрированных в сети оператора, в то время как общее количество устройств, поддерживающих 4G и зарегистрированных в сети "МегаФона", увеличилось на 32,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 28,2 млн устройств.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до шести
Число жертв взрыва в Кабуле во время празднования Навруза возросло до 6 человек, еще 23 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана.
Обновлено в 02:51
Политика
Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах»
Депутата Волгоградской областной думы, бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева досрочно лишили полномочий за оскорбление малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 06:24
Кино
Режиссер «Т-34» снимет фильм о шахматах
Выступая перед экспертами, режиссер напомнил, что про шахматы практически не снимали фильмов, в то время как интерес к игре в нашей стране велик.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу
Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
Обновлено в 05:42
Общество
Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза
Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Экономика
Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» в первом чтении
Депутаты проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта об «ипотечных каникулах» для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Мужчина продал сына из-за долгов по азартным играм в Китае
Безработный мужчина часто играл в азартные игры в Интернете. Отмечается, что его долг составил более 60 тысяч юаней (587 тысяч рублей).
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов
Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов Актриса ответила на вопросы поклонников.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Потерпевший задержал в Москве киллера благодаря заклинившему пистолету
Наемный убийца выстрелил в жертву два раза из сигнального пистолета, но повредил только куртку, после чего у него заклинило оружие, рассказала «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Обновлено в 05:50
Экономика
Определена стоимость всей недвижимости России
Совокупная кадастровая стоимость всех объектов недвижимого имущества в России превышает 672 триллиона рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Росреестра Викторию Абрамченко.
Обновлено в 06:41
Общество
Штраф за отказ обслуживать инвалидов составит 15-100 тысяч рублей
За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:14