Армия и оружие

CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»РБК 01:20

Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
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Военный эксперт прокомментировал переброску США бомбардировщиков B-52 в Европу

RT на русском09:49

Песков прокомментировал переброску бомбардировщиков B-52 в Европу

Газета.Ru11:30

США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52

ТАССвчера в 22:22

CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»

РБК01:20

Эксперт рассказал о «моментальном и жестком» ответе Шойгу на сигналы ВВС США в Европе

ФАН04:37

США перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52

Коммерсантъ03:20

CNN назвал переброску бомбардировщиков США в Европу «сигналом» для России и Крыма

Взгляд.рувчера в 23:41
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Энергетика

Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
Футбол

«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов

Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников

На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.
Обновлено в 05:35
Энергетика

Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо

Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Экономика

Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников

«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Общество

Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года

Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Гаджеты

Тимати продемонстрировал беспроводные наушники от Black Star

Обновлено в 12:45
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума приняла правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:03
Политика

МИД прокомментировал решение о пожизненном приговоре Караджичу

В российском МИДе высказались о том, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на обвинительный приговор 2016 года и ужесточил его, заменив наказание в 40 лет лишения свободы пожизненным заключением.
Обновлено в 12:50
Футбол

Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест

Форвард туринского «Ювентса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).
Обновлено в 12:41
Здоровье

Определены лучшие цыплята-бройлеры

Итоги тестирования: Тушка цыплёнка бройлера «Петруха» Соответствует требованиям безопасности и заявленному уровню качества.
Обновлено в 08:25
Здоровье

В Челябинской области отменили карантин в больницах по гриппу и ОРВИ

В Челябинской области отменены ограничительные мероприятия в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения в связи с гриппом и ОРВИ.
Обновлено в 03:07
Здоровье

К чему может привести возврат перевода часов, рассказали учёные

Учёные рассказали, как возврат перевода часов повлияет на организм человека.
Обновлено в 03:53
Политика

Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель

Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США

Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме

В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.
Обновлено в 07:29
Политика

Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.
Обновлено в 12:05
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Пожар произошел на Абаканской ТЭЦ в Хакасии

Небольшой пожар произошел в здании Абаканской теплоэлектроцентра.
Обновлено в 11:21
Космос

В Китае испытан беспилотник с водородными топливными ячейками

Аппарат с водородными топливными ячейками был также оснащен дополнительной батареей, которая была запасным источником питания.
Обновлено вчера в 11:46
Спорт

Нэтан Чен выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Короткий прокат у мужчин на ЧМ-2019 по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующего чемпиона мира американца Нэтана Чена.
Обновлено в 08:38
Экономика

Visa и MasterCard захотели лишить денег

В настоящее время главными игроками российского рынка являются международные платежные системы Visa и MasterCard: на них приходится 39,5 и 36 процентов обработанных транзакций соответственно.
Обновлено в 11:48
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Экономика

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами

Обновлено в 08:51
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Осло

Обновлено в 12:52
Интернет

Facebook хранила без шифрования сотни миллионов паролей пользователей

Facebook хранила пароли 200-600 млн пользователей на внутренних серверах без шифрования в текстовых файлах.
Обновлено в 12:25
Хоккей

Хоккеист ЦСКА Капризов сыграет в пятом матче серии с «Динамо»

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов сыграет в пятом матче серии плей-офф КХЛ против московского "Динамо", нападающий армейцев Антон Слепышев не вошел в состав, его заменил Максим Мамин.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению Рогозина

О возбуждении уголовного дела сообщила газета "Коммерсант". Подачу заявления в полицию Рогозиным подтвердили в Роскосмосе.
Обновлено вчера в 15:14
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Американский стратегический бомбардировщик фирмы Боинг, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Этот самолёт пришёл на смену B-36.
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