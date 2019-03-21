CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»РБК 01:20

Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.

CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»

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