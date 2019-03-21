Армия и оружие
CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»РБК 01:20
Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
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CNN назвал переброску бомбардировщиков США в Европу «сигналом» для России и Крыма
Взгляд.рувчера в 23:41
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Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Политика
Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака
ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15
Наука
В ноябре 2018 года произошло самое крупное подводное извержение вулкана в истории человечества. Однако его почти никто не заметил!
Создатели гипотезы считают, что движение архипелага и странные вибрации указывают на опустошение одного гигантского хранилища магмы под островом, однако для проверки этого предположения необходимы новые исследования.
Обновлено в 07:21
Экономика
МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5%
Рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в январе, что говорит о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий, говорится в докладе Минэкономразвития (МЭР).
Обновлено в 07:36
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Гаджеты
Intel впервые показала свою дискретную видеокарту
В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.
Обновлено в 00:59
Общество
Победительницу «Мисс Москва-2018» лишили короны и титула
Обновлено в 08:12
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа.
Обновлено в 00:00
Политика
Андрей Чибис назначен врио губернатора Мурманской области
Временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области до вступления в должность лица, избранного на выборах Президент назначил Андрея Владимировича Чибиса.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Магнитогорске
На крыше завода металлоизделий в Магнитогорске произошел мощный взрыв. По данным РЕН ТВ, в результате ЧП пострадали два человека.
Обновлено в 07:18
Культура
Голодец поручила усилить безопасность музеев и их коллекций
После ряда ЧП с экспонатами Минкультуры поручили провести проверки систем обеспечения безопасности учреждений и обучение персонала.
Обновлено в 08:18
Спорт
Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице
На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко
Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Экономика
«Мечелу» полгода не хватало вагонов
В 2018 г. чистый долг "Мечела" составил 467, 7 млрд руб. Что касается падения финансовых показателей традиционно прибыльного добывающего сегмента, то, помимо реального дефицита подвижного состава, нельзя забывать, что "Мечел" – одна из самых недоинвестированных компаний российского горно-металлургического сектора, подчеркивает Чуйко.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой
В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Источник назвал сроки первого полета Ил-112В
Источник в военно-промышленном комплексе рассказал о том, что первый полет российского военно-транспортного самолета Ил-112В планируется провести в конце марта — начале апреля.
Обновлено вчера в 19:55
Спорт
В Холменколлене состоится женский спринт
Всего в женском спринте заявлено 107 биатлонисток. Заключительный этап Кубка мира в Холменколлене подойдет к концу в воскресенье, 24 марта.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Суд признал незаконным вылов косаток, попавших в «китовую тюрьму»
Суд 7 декабря 2018 года признал заключение госэкспертизы (на основании которого четыре коммерческие компании выловили 12 косаток, 10 из которых сейчас содержатся в "китовой тюрьме" в бухте Средней в Приморье) на материалы ОДУ косаток незаконным и недействующим с момента издания.
Обновлено в 04:37
Культура
Песков поужинал в обществе Джона Траволты
Обновлено в 03:52
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Музыка
Японка поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз»
Жительница Японии поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз».
Обновлено в 03:36
Наука
Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода
Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Италии водитель поджег школьный автобус вместе с детьми
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Глава «Роскачества» назвал самые натуральные российские продукты
Глава «Роскачества» Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию
США рассматривают возможность приостановки подготовительных работ к поставкам самолетов F-35 в Турцию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.
Обновлено в 04:00
Общество
Бывшая жена Грудинина попросила у полиции защиты
Обновлено в 05:55