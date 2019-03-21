Армия и оружие
CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»РБК 01:20
Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
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CNN назвал переброску бомбардировщиков США в Европу «сигналом» для России и Крыма
Взгляд.рувчера в 23:41
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Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий
Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Политика
В Wintershall прокомментировали резолюцию ЕП по «Северному потоку—2»
Резолюция Европарламента (ЕП) по "Северному потоку — 2" не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:11
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Спорт
Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице
На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Футбол
Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную
По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).
Обновлено в 02:58
Происшествия
ГИБДД снова начала выписывать штрафы после сбоя в электронных сервисах
Как передает «Коммерсант» со ссылкой на телеграм-каналы, к настоящему моменту ГИБДД удалось устранить сбой, из-за которого в течение нескольких часов региональные инспекторы не могли выписывать штрафы нарушителям и пробивать их по базе через ФИО автовладельца.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Видео учений Су-35С в Сирии появилось в сети
На видеоролике запечатлены сверхманевренные истребители поколения 4++ Су-35С. Самолеты поднялись в небо с авиабазы Хмеймим.
Обновлено в 08:47
Энергетика
Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин
Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Здоровье
В Калининградской области вновь растет число болеющих раком
В Калининградской области вновь растет число онкобольных. К такому выводу пришли специалисты регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 09:35
Общество
Вильфанд дал россиянам рекомендации по огородным работам
Каждый третий май в первой декаде бывают заморозки, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле
Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
Спорт
Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Общество
В пятницу в Москву вернется зима
Как сообщают "Метеовести", в пятницу, 22 марта, в столице и области будет идти мокрый снег.
Обновлено в 04:33
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено в 08:16
Общество
Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года
Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено в 07:18
Общество
Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма
Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Технологии
«Ильюшин» показал возможные варианты салона самолета Ил-96-400М
В авиационном комплексе имени Ильюшина рассказали, как будет выглядеть пассажирский салон перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Рост годовой чистой прибыли «Мечела» по МСФО составил 9%
По итогам 2018 года чистая прибыль "Мечела" выросла на 9% и составила 12,628 млрд руб. по сравнению с 11,557 млрд в 2017 году, сообщила компания.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Общество
Подсчитан рост зарплат региональных чиновников в 2018 году
В 2018 году среднемесячная зарплата чиновников в регионах достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9% и составила 42,1 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 09:17
Экономика
МТС приняла новую дивидендную политику
Совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2019-2021 годы, в соответствии с которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 руб. на одну обыкновенную акцию и 56 рубля за АДР в течение каждого календарного года.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Стало известно о подготовке бунта против мигрантов в Якутске
Жители Якутска намерены провести очередную несанкционированную антимигрантскую акцию, череда которых началась после изнасилования одной из местных жительниц несколькими приезжими.
Обновлено в 08:12