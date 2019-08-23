Президент США Дональд Трамп сомневался в целесообразности своего присутствия на предстоящем саммите G7 во Франции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в окружении главы Белого дома.

CNN: Трамп усомнился в целесообразности своего участия в саммите G7

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