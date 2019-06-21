Политика
CNN: Трамп определился с кандидатом на пост главы ПентагонаЭкономика сегодня вчера в 20:59
Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру министра сухопутных войск США Марка Эспера на пост главы Пентагона, по данным телеканала CNN.
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Дональд Трамп объявил о своем намерении выдвинуть Марка Эспера на пост главы Пентагона
Эхо Москвывчера в 21:07
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:40, Вашингтон
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Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
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Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
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СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца
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Гитары экс-фронтмена группы Pink Floyd Дэвида Гилмора ушли с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке.
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Армия и оружие
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Обновлено в 00:27
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Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Обновлено вчера в 07:50
Экономика
Россиянки снизили траты на «пляжный набор»
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Авто
Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов рынка подержанных машин составили ТОП-3 лучших японских седанов за 400 тыс. рублей, которые отличаются надежностью и большим ресурсом основных агрегатов.
Обновлено в 01:00
Футбол
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По информации источника, 29-летний английский футболист уйдёт в другу команду, если «Манчестер Сити» удастся приобрести полузащитника «Атлетико» Родри.
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Общество
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Жители дома на набережной Фонтанки отвоевали у Сергея Шнурова арку, которую музыкант переоборудовал в гараж. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Президент Шри-Ланки продлил на месяц введенный после терактов режим ЧП
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Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет
В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
Силуанов уверен в ускорении темпов роста ВВП России в июне 2019 года
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов уверен, что в следующем месяце темпы роста российской экономики ускорятся.
Обновлено вчера в 13:33
Авто
Suzuki показал серийную версию вседорожного Suzuki Jimny Gan
В Италии в продаже появится особая версия Suzuki Jimny Gan, которая предназначена для передвижения по бездорожью.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
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Здоровье
Елена Малышева рассказала о причинах смерти Сергея Доренко
Обновлено в 00:41
Происшествия
При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Футбол
Неймар пропустит предсезонную подготовку с «ПСЖ»
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Обновлено вчера в 16:33
Общество
В мире отмечают день летнего солнцестояния
Отмечается этот праздник и в других странах. В Литве Иванов день справляется под именем Йонинеса, Янова дня — в Эстонии.
Обновлено вчера в 09:51
Политика
Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
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Грожан: это была моя худшая пятница в сезоне
Обновлено вчера в 16:51