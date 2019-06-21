Политика

CNN: Трамп определился с кандидатом на пост главы ПентагонаЭкономика сегодня вчера в 20:59

Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру министра сухопутных войск США Марка Эспера на пост главы Пентагона, по данным телеканала CNN.
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