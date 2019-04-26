Политика
CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и КитаемГазета.Ru вчера в 21:32
Высокопоставленный чиновник администрации президента подчеркнул, что Трамп хотел бы включить Россию и Китай в новый договор по контролю за вооружениями. Предполагается, что документ будет касаться всех "вооружений, боеголовок и ракет".
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Политика
В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Политика
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам войны в 10 тысяч рублей
Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 000 рублей участникам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина
Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Экономика
Биткоин обвалился из-за потери Bitfinex $850 миллионов
Bitfinex и Tether признаны виновными прокуратурой Нью-Йорка по делу о потере $850 млн, принадлежавшим, в том числе, клиентам двух компаний.
Обновлено в 04:10
Экономика
ВТО дала ход иску России о пошлинах ЕС на российский металлопрокат
По повторному требованию России Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации создал третейскую группу по иску России против антидемпинговых пошлин на российский холоднокатаный прокат.
Обновлено в 08:00
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Обновлено в 08:05
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
«Кум Путина» рассказал, как его пытаются «достать»
Украинские политики и журналисты завидуют тому, что он является кумом президента России Владимира Путина, считает Владимир Медведчук.
Обновлено в 07:32
Культура
Умер художник‐постановщик Валерий Филиппов
«26 апреля 2019 года на 81 году жизни скончался народный художник РФ, лауреат Государственной премии СССР, член Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов России Валерий Николаевич Филиппов», — говорится в сообщении на сайте.
Обновлено в 08:14
Гаджеты
Дизайн iPhone 2019 показали на видео
Обновлено в 04:50
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Игры
Sony рассказала, когда выйдет консоль PlayStation 5
Японская компания Sony разместила отчет за 2018 финансовый год, в котором содержались данные о выходе следующего поколения консолей PlayStation.
Обновлено в 06:45
Музыка
The Cranberries выпустили свой последний альбом In the End
Группа The Cranberries выпустила последний альбом с вокалом Долорес ОʼРиордан, скончавшейся в январе 2018 года.
Обновлено в 05:21
Общество
Дальневосточных косаток могут включить в Красную книгу России
Дальневосточные косатки могут быть включены в Красную книгу России уже в 2019 году.
Обновлено в 07:29
Кино
Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
В 2013 году нью-йоркский ресторатор рассказал изданию The New York Post, что с наступлением сезона белых трюфелей продал самый крупный гриб весом примерно 1,8 килограмма именно Потанину.
Обновлено в 08:09
Общество
Россельхознадзор объяснил необходимость запрета на ввоз хамона и сыра
Партии могут быть значительными - каждый человек может ввезти до 5 кг каждого вида продукции, то есть один человек может ввозить несколько десятков килограммов разных колбас и сыров.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Сын Влада Топалова и Регины Тодоренко не дает родителям спать по утрам
Влад Топалов поделился с поклонниками домашним видео, показав сына, не дающего им с Региной Тодоренко спать по утрам.
Обновлено в 02:43
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Армия и оружие
МИД РФ: США видят в Европе место для ядерной войны
Вашингтон намерен разместить в Европе новые ядерные авиабомбы варьируемой мощности и повышенной точности, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 05:06
Экономика
У дорожных камер зафиксированы нарушения
В Новгородской области, например, государственное областное учреждение "Агентство развития Новгородской области" (АРНО) в 2014 году провело конкурс на создание системы автоматической фиксации нарушений стоимостью 733 млн. руб. В тендере участвовал лишь ПАО "Ростелеком", компания и получила контракт.
Обновлено вчера в 18:36
Наука
Определены наилучшие для творчества периоды жизни
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда
Обновлено в 06:47
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Экономика
HeadHunter объявил ценовой коридор IPO
Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании.
Обновлено в 04:33