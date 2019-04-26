CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и КитаемГазета.Ru вчера в 21:32

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Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

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