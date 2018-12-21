США выведут из Афганистана около семи тысяч военных, сообщает CNN. Отмечается, что такое решение президент США Дональд Трамп принял одновременно с решением вывести войска из Сирии.

CNN: США выведут из Афганистана семь тысяч военных

Армия и оружие Армия и оружие Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с космодрома Байконур «21 декабря в 3:20 мск с космодрома Байконур успешно осуществлён пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — указывается в заявлении.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения подконтрольной украинским властям части Донецкой области.

Армия и оружие Армия и оружие Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.

Армия и оружие Армия и оружие Колонны американских военных автомобилей выехали из Сирии в Ирак Колонны американских военных автомобилей выехали из сирийских провинций в Ирак после заявления президента США Дональда Трампа о выводе войск.

Армия и оружие Армия и оружие На российской базе в Абхазии создано подразделение военной полиции В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии создано подразделение военной полиции.

Армия и оружие Армия и оружие Германия разрабатывает ответ российским «Искандерам», пишут СМИ

Армия и оружие Армия и оружие Патрульный корабль «Василий Быков» вошёл в состав Черноморского флота Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошёл в состав Черноморского флота.

Армия и оружие Армия и оружие Черноморский флот подготовил план действий в случае провокаций "Разработан план реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота с привлечением подразделений 4-й армии ВВС и ПВО, согласованный с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым и Краснодарскому краю, по защите и охране государственной границы в границах Республики Крым", - заявил врио начальника административно-территориального управления штаба округа полковник Тимур Рязанов.

Армия и оружие Армия и оружие Советник Трампа призвал не помогать Асаду и России Продолжение борьбы с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии фактически означает помощь Москве, Дамаску и Анкаре, заявил советник американского президента Стивен Миллер, передает CNN.

Армия и оружие Армия и оружие Китай испытал аналог «Трайдента» и «Булавы»

Армия и оружие Армия и оружие «Калашников» начал поставки автомата АК-12 для Минобороны Концерн "Калашников" начал поставки военным автоматов АК-12 в рамках государственного оборонного заказа, сообщает в четверг портал "Калашников медиа".

Армия и оружие Армия и оружие Лукашевич: покровительство США способствовало созданию армии Косово "Безответственное покровительство со стороны США и Евросоюза способствовало принятию Приштиной решения о создании армии Косово в обход международно-правовых обязательств", - отметил Лукашевич.

Армия и оружие Армия и оружие Премьер Греции обеспокоен выводом американских войск из Сирии Греция, Израиль и Кипр обеспокоены решением США вывести свои войска из Сирии, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас по итогам прошедшего в Израиле трёхстороннего саммита.

Армия и оружие Армия и оружие Депутат Рады пересечет Керченский пролив на корабле ВМС Украины Сегодня, 20 декабря, украинский депутат от фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко написал письмо на имя министра обороны Украины Степана Полторака, с просьбой включить его в состав группы моряков, которые будут осуществлять переход на военных кораблях через Керченский пролив.