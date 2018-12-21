Армия и оружие

Трамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане
Интерфакс
22:59

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о выводе из Афганистана части американских военных, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа официальных лиц.
Интерфакс22:59

Подробнее о событии

СМИ: Трамп распорядился вывести семь тысяч военнослужащих из Афганистана

Московский Комсомолец21:54

CNN: США выведут из Афганистана семь тысяч военных

Газета.Ru20:52

CNN: Трамп приказал подготовить план вывода 7 тыс. военнослужащих из Афганистана

ТАСС20:38

WSJ: США выведут из Афганистана более 7 тысяч военных

RT на русском20:36

СМИ сообщили о планах Трампа сократить группировку США в Афганистане

РБК18:55

США собрались вывести войска из Афганистана

Lenta.ru17:44

СМИ пишут о возможном сокращении американского контингента в Афганистане

РИА Новости16:53
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 23:04, Ашберн
Армия и оружие

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником

С космодрома Байконур в пятницу стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах министерства обороны России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие

Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ

В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.
Обновлено в 18:45
Армия и оружие

Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям

Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения части Донецкой области, подконтрольной украинским властям.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 22 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 21:46
Армия и оружие

На российской базе в Абхазии создано подразделение военной полиции

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии создано подразделение военной полиции.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие

Колонны американских военных автомобилей выехали из Сирии в Ирак

Колонны американских военных автомобилей выехали из сирийских провинций в Ирак после заявления президента США Дональда Трампа о выводе войск.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

Патрульный корабль «Василий Быков» вошёл в состав Черноморского флота

Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошёл в состав Черноморского флота.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Германия разрабатывает ответ российским «Искандерам», пишут СМИ

Обновлено в 19:30
Армия и оружие

Черноморский флот подготовил план действий в случае провокаций

"Разработан план реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота с привлечением подразделений 4-й армии ВВС и ПВО, согласованный с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым и Краснодарскому краю, по защите и охране государственной границы в границах Республики Крым", - заявил врио начальника административно-территориального управления штаба округа полковник Тимур Рязанов.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Китай испытал аналог «Трайдента» и «Булавы»

Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Советник Трампа призвал не помогать Асаду и России

Продолжение борьбы с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии фактически означает помощь Москве, Дамаску и Анкаре, заявил советник американского президента Стивен Миллер, передает CNN.
Обновлено в 21:01
Армия и оружие

Лукашевич: покровительство США способствовало созданию армии Косово

"Безответственное покровительство со стороны США и Евросоюза способствовало принятию Приштиной решения о создании армии Косово в обход международно-правовых обязательств", - отметил Лукашевич.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие

«Калашников» начал поставки автомата АК-12 для Минобороны

Концерн "Калашников" начал поставки военным автоматов АК-12 в рамках государственного оборонного заказа, сообщает в четверг портал "Калашников медиа".
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Делегацию воюющих против исламистов курдов примут в Елисейском дворце

Французские власти примут делегацию сил, которые воюют против боевиков-исламистов из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 11:14
Армия и оружие

Премьер Греции обеспокоен выводом американских войск из Сирии

Греция, Израиль и Кипр обеспокоены решением США вывести свои войска из Сирии, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас по итогам прошедшего в Израиле трёхстороннего саммита.
Обновлено в 17:23
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