Армия и оружие
Трамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане
Трамп приказал сократить численность американских войск в АфганистанеИнтерфакс22:59
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о выводе из Афганистана части американских военных, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа официальных лиц.
Интерфакс22:59
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Армия и оружие
С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником
С космодрома Байконур в пятницу стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах министерства обороны России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие
Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ
В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.
Обновлено в 18:45
Армия и оружие
Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям
Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения части Донецкой области, подконтрольной украинским властям.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 22 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 21:46
Армия и оружие
На российской базе в Абхазии создано подразделение военной полиции
В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии создано подразделение военной полиции.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Колонны американских военных автомобилей выехали из Сирии в Ирак
Колонны американских военных автомобилей выехали из сирийских провинций в Ирак после заявления президента США Дональда Трампа о выводе войск.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Патрульный корабль «Василий Быков» вошёл в состав Черноморского флота
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошёл в состав Черноморского флота.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Германия разрабатывает ответ российским «Искандерам», пишут СМИ
Обновлено в 19:30
Армия и оружие
Черноморский флот подготовил план действий в случае провокаций
"Разработан план реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота с привлечением подразделений 4-й армии ВВС и ПВО, согласованный с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым и Краснодарскому краю, по защите и охране государственной границы в границах Республики Крым", - заявил врио начальника административно-территориального управления штаба округа полковник Тимур Рязанов.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Китай испытал аналог «Трайдента» и «Булавы»
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Советник Трампа призвал не помогать Асаду и России
Продолжение борьбы с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии фактически означает помощь Москве, Дамаску и Анкаре, заявил советник американского президента Стивен Миллер, передает CNN.
Обновлено в 21:01
Армия и оружие
Лукашевич: покровительство США способствовало созданию армии Косово
"Безответственное покровительство со стороны США и Евросоюза способствовало принятию Приштиной решения о создании армии Косово в обход международно-правовых обязательств", - отметил Лукашевич.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
«Калашников» начал поставки автомата АК-12 для Минобороны
Концерн "Калашников" начал поставки военным автоматов АК-12 в рамках государственного оборонного заказа, сообщает в четверг портал "Калашников медиа".
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Делегацию воюющих против исламистов курдов примут в Елисейском дворце
Французские власти примут делегацию сил, которые воюют против боевиков-исламистов из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Премьер Греции обеспокоен выводом американских войск из Сирии
Греция, Израиль и Кипр обеспокоены решением США вывести свои войска из Сирии, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас по итогам прошедшего в Израиле трёхстороннего саммита.
Обновлено в 17:23