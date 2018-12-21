Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о выводе из Афганистана части американских военных, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа официальных лиц.

Армия и оружие Армия и оружие С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником С космодрома Байконур в пятницу стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах министерства обороны России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.

Армия и оружие Армия и оружие Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения части Донецкой области, подконтрольной украинским властям.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю В течение недели 22 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.

Армия и оружие Армия и оружие На российской базе в Абхазии создано подразделение военной полиции В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии создано подразделение военной полиции.

Армия и оружие Армия и оружие Колонны американских военных автомобилей выехали из Сирии в Ирак Колонны американских военных автомобилей выехали из сирийских провинций в Ирак после заявления президента США Дональда Трампа о выводе войск.

Армия и оружие Армия и оружие Патрульный корабль «Василий Быков» вошёл в состав Черноморского флота Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошёл в состав Черноморского флота.

Армия и оружие Армия и оружие Германия разрабатывает ответ российским «Искандерам», пишут СМИ

Армия и оружие Армия и оружие Черноморский флот подготовил план действий в случае провокаций "Разработан план реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота с привлечением подразделений 4-й армии ВВС и ПВО, согласованный с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым и Краснодарскому краю, по защите и охране государственной границы в границах Республики Крым", - заявил врио начальника административно-территориального управления штаба округа полковник Тимур Рязанов.

Армия и оружие Армия и оружие Китай испытал аналог «Трайдента» и «Булавы»

Армия и оружие Армия и оружие Советник Трампа призвал не помогать Асаду и России Продолжение борьбы с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии фактически означает помощь Москве, Дамаску и Анкаре, заявил советник американского президента Стивен Миллер, передает CNN.

Армия и оружие Армия и оружие Лукашевич: покровительство США способствовало созданию армии Косово "Безответственное покровительство со стороны США и Евросоюза способствовало принятию Приштиной решения о создании армии Косово в обход международно-правовых обязательств", - отметил Лукашевич.

Армия и оружие Армия и оружие «Калашников» начал поставки автомата АК-12 для Минобороны Концерн "Калашников" начал поставки военным автоматов АК-12 в рамках государственного оборонного заказа, сообщает в четверг портал "Калашников медиа".

Армия и оружие Армия и оружие Делегацию воюющих против исламистов курдов примут в Елисейском дворце Французские власти примут делегацию сил, которые воюют против боевиков-исламистов из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).