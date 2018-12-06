Армия и оружие
CNN: США отправят военный корабль в Черное море
CNN: США отправят военный корабль в Черное мореГазета.Ruвчера в 22:38
Соединенны Штаты начали подготовку к отправке военного корабля в Черное море, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные лица. Отмечается, что такой шаг станет ответом США на действия России в Керченском проливе.
Газета.Ruвчера в 22:38
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