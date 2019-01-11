Армия и оружие
Армия США начала переброску военной техники из Сирии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, за последние дни американские военные вывели первую партию "наземной военной техники".
Газета.Ruвчера в 23:51
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Политика
Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР
Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено вчера в 14:09
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено вчера в 17:20
Экономика
The Economist признал рубль самой недооцененной валютой
Российская валюта недооценена по сравнению с долларом. Об этом пишет журнал The Economist на основании нового выпуска "индекса бигмака".
Обновлено в 04:31
Транспорт
ГИБДД меняет проект экзамена на водительские права
Госавтоинспекция (ГИБДД) изменила проект экзамена на получение водительских прав.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
В России разрешат сбивать гражданские самолеты
В России разрешат сбивать гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу страны.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
В МИД РФ подтвердили: Уилану предъявлено обвинение в шпионаже
Задержанному российскими спецслужбами Полу Уилану было предъявлено обвинение в шпионаже.
Обновлено в 05:24
Путешествия
Немцы признались в неприязни к русским туристам
Больше половины жителей Германии заявили, что их раздражают туристы из России и Великобритании, пишет Die Welt со ссылкой на опрос онлайн-платформы ab-in-den-urlaub.
Обновлено вчера в 23:27
Космос
Китайский зонд сделал панорамный снимок обратной стороны Луны
Китайский космический зонд "Чанъэ-4" сделал панорамный снимок поверхности обратной стороны Луны, сообщает китайское телевидение.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Двоих россиян госпитализировали на Бали после падения в ущелье
Обновлено в 04:09
Теннис
Энди Маррей хочет завершить карьеру в этом сезоне
Обновлено в 00:25
Происшествия
В центре Москвы найден скелет человека
Рабочие обнаружили человеческие останки в центре Москвы.
Обновлено в 04:23
Экономика
На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии
За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Финансы
Минфин направит на покупку валюты 267 млрд рублей
Сегодня рубль почти не отреагировал на объявление Минфином объема закупок: доллар США продолжил колебаться на бирже в диапазоне 66,8-67,0 руб. за доллар, евро — у отметки 77 руб. за единицу европейской валюты.
Обновлено в 05:04
Политика
Захарова прокомментировала обвинения против Весельницкой
Москва считает предъявление обвинений юристу Наталии Весельницкой очередным витком антироссийской кампании Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Летевший в Белгород самолет совершил вынужденную посадку во Внуково
Пассажирский самолет авиакомпании «Руслайн», летевший из Москвы в Белгород, совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 04:33
Авто
Ford может закрыть заводы в России
В результате - комментирует Bloomberg - американский автопроизводитель со штатом в 54 000 сотрудников также планирует пересмотреть формат работы четырех российских заводов - в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске.
Обновлено вчера в 15:19
Общество
Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной
Обновлено в 00:33
Политика
Москва отреагировала на угрозы Лукашенко
В декабре прошлого года Лукашенко сообщил, что, по его подсчетам, из-за российского налогового маневра в нефтяной отрасли в ближайшие годы Белоруссия потеряет порядка 10,5 миллиарда долларов.
Обновлено в 05:14
Космос
Илон Маск показал фотографию самого большого корабля SpaceX Starship
Предприниматель Илон Маск показал фотографию самого большого космического корабля компании SpaceX — Starship.
Обновлено в 05:09
Единоборства
Владимир Кличко может вернуться в бокс, пишут СМИ
Британский журналист Стив Банс заявил, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко может возобновить карьеру профессионального боксера.
Обновлено в 04:10
Общество
Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора.
Обновлено вчера в 13:12
Экономика
В России увеличили размер возрастной надбавки к пенсии
В новом году россияне, которым исполнилось 80 лет, будут получать надбавку к пенсии в размере 5334 рублей — на 400 рублей больше, чем в 2018-м.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
Обвиняемый в убийстве фигуриста Тена попросил прощения в суде
Арман Кудайбергенов, обвиняемый в убийстве олимпийского призера по фигурному катанию Дениса Тена, во время дачи показаний попросил прощения у родных спортсмена, передает «РИА Новости».
Обновлено в 03:44
Политика
Порошенко заявил о финансовой стабильности на Украине
Президент Украины Петр Порошенко считает, что в стране в 2018 году удалось обеспечить макрофинансовую стабильность и свести к минимуму риски, связанные с дефолтом.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Hill: Россия и Китай достигли «четвертого измерения» вооружений
По мнению отставного американского генерал-майора Говарда Томпсона, Россия и Китай достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере, на что указывает ввод в эксплуатацию гиперзвукового оружия.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров
Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщают «Известия».
Обновлено в 04:58
Происшествия
Появилось официальное видео затопленного Тушинского тоннеля
Появилось официальное видео затопленного Тушинского тоннеля Столичные власти показали, что происходит на залитом водой участке.
Обновлено вчера в 07:29
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $62
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 03:29
Общество
В правительстве исключили запрет на подарки для врачей и учителей
Замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов заявил «РИА Новости», что ограничения по подаркам, которые хотят ввести для должностных лиц, не коснутся врачей и учителей.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Прокуратура Токио предъявила Карлосу Гону новые обвинения
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения бывшему главе Nissan Motor Corporation Карлосу Гону, включая обвинение в серьезном злоупотреблении доверием, пишет японская газета Nikkei.
Обновлено в 02:03