США приступили к подготовке шагов, необходимых для направления кораблей ВМС в Черное море в свете инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на три должностных лица Соединенных Штатов.

CNN: США готовятся отправить свои корабли в Черное море

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Армия и оружие Армия и оружие SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.

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