Армия и оружие
CNN: США готовятся отправить свои корабли в Черное море
CNN: США готовятся отправить свои корабли в Черное мореТАСС19:35
США приступили к подготовке шагов, необходимых для направления кораблей ВМС в Черное море в свете инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на три должностных лица Соединенных Штатов.
ТАСС19:35
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Армия и оружие
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы
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В Алеппо восстановили около 130 школ
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Армия и оружие
SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину
Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:52
Армия и оружие
В Кронштадте появится новый военно-научный объект ВМФ
В Кронштадте появится новый военно-научный объект ВМФ В среду, 5 декабря, министр обороны Сергей Шойгу анонсировал совместный с властями Санкт-Петербурга проект — создание кластера военно-морского флота.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
Украина провела испытания ракет на Черном море
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военные страны провели испытания новых крылатых ракет.
Обновлено в 20:46
Армия и оружие
Генштаб РФ: Россия непременно ответит на выход США из ДРСМД
Отказ США от выполнения обязательств по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведет к ответным мерам со стороны России, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, выступая 5 декабря на брифинге для представителей военных ведомств иностранных государств.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
В Петербурге впервые пройдет сбор офицеров военно-политических органов
В Северной столице стартовал первый сбор руководящего состава военно-политических органов ВС РФ под руководством замминистра обороны генерал-полковника Андрея Картаполова.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие
Business Insider сравнил Ка-52 с американским «Апачем»
Российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и американский AH-64 "Апач" считаются лучшими машинами в своем классе, при этом вертолет концерна "Камов" может похвастаться большей огневой мощью и лучшей маневренностью, пишет американский портал Business Insider.
Обновлено в 21:40
Армия и оружие
Аэродромы на Земле Франца Иосифа и Новой Земле станут всесезонными
В ближайшие годы завершится реконструкция аэродромов на островах арктических архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля Франца Иосифа.
Обновлено в 17:07
Армия и оружие
Американская военная база может появиться недалеко от Калининграда
Американская военная база может появиться на территории Польши в городе Ожиш, расположенного недалеко от Калининграда.
Обновлено в 21:38
Армия и оружие
Источник: Су-57 вооружат гиперзвуковой ракетой с характеристиками, подобными «Кинжалу»
Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение гиперзвуковую ракету с характеристиками, подобными ракете авиакомплекса "Кинжал", соответствующие работы внесены в госпрограмму вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы.
Обновлено в 21:06
Армия и оружие
КНДР нарушает международный договор о денуклеаризации
Обновлено в 21:19
Армия и оружие
Индия хочет арендовать у России атомную подводную лодку
Индия намерена взять в аренду у России атомную подводную лодку за 3,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 19:07
Армия и оружие
ОЗХО не нашла свидетельств производства химоружия в Сирии
Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не нашли подтверждения сообщений о том, что на территории Сирии производится химическое оружие.
Обновлено в 19:28
Армия и оружие
Кипр ответил на предостережение России о размещении американских войск
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге в среду, 5 декабря, заявила, что «из различных источников поступает информация об активной проработке американцами возможностей наращивания своего военного присутствия на Кипре».
Обновлено в 17:10