Армия и оружие

CNN: США готовятся отправить свои корабли в Черное море
ТАСС
19:35

США приступили к подготовке шагов, необходимых для направления кораблей ВМС в Черное море в свете инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на три должностных лица Соединенных Штатов.
ТАСС19:35

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CNN узнала о подготовке США к вводу военного корабля в Черное море

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СМИ сообщили о планах Вашингтона отправить военный корабль в Чёрное море

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США готовят корабли к отправке в Черное море – CNN

Телеканал 360°19:38

CNN: США готовятся отправить свои корабли в Черное море

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США отправят военный корабль в Черное море на помощь Украине

Lenta.ru18:21
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
Армия и оружие

Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы

Обновлено в 22:24
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SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину

Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
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В Алеппо восстановили около 130 школ

Обновлено в 22:24
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В Кронштадте появится новый военно-научный объект ВМФ

В Кронштадте появится новый военно-научный объект ВМФ В среду, 5 декабря, министр обороны Сергей Шойгу анонсировал совместный с властями Санкт-Петербурга проект — создание кластера военно-морского флота.
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Армия и оружие

Украина провела испытания ракет на Черном море

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военные страны провели испытания новых крылатых ракет.
Обновлено в 20:46
Армия и оружие

На учениях в Крыму «Панцири» уничтожили воздушные цели

На востоке Крымского полуострова в рамках учений зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" уничтожили воздушные цели.
Обновлено в 22:13
Армия и оружие

С палубы корвета «Громкий» впервые взлетели вертолеты морской авиации

Новейший корвет "Громкий" прошел очередной этап заводских ходовых и государственных испытаний, во время которых взлеты с его палубы и посадки на нее впервые выполнили противолодочные вертолеты морской авиации ТОФ.
Обновлено в 22:43
Армия и оружие

США подумывают разместить свою военную базу рядом с Калининградом

Обновлено в 22:46
Армия и оружие

Business Insider сравнил Ка-52 с американским «Апачем»

Российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и американский AH-64 "Апач" считаются лучшими машинами в своем классе, при этом вертолет концерна "Камов" может похвастаться большей огневой мощью и лучшей маневренностью, пишет американский портал Business Insider.
Обновлено в 21:58
Армия и оружие

Генштаб РФ: Россия непременно ответит на выход США из ДРСМД

Отказ США от выполнения обязательств по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведет к ответным мерам со стороны России, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, выступая 5 декабря на брифинге для представителей военных ведомств иностранных государств.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Аэродромы на Земле Франца Иосифа и Новой Земле станут всесезонными

В ближайшие годы завершится реконструкция аэродромов на островах арктических архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля Франца Иосифа.
Обновлено в 17:07
Армия и оружие

В Петербурге впервые пройдет сбор офицеров военно-политических органов

В Северной столице стартовал первый сбор руководящего состава военно-политических органов ВС РФ под руководством замминистра обороны генерал-полковника Андрея Картаполова.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие

КНДР построила новую ракетную базу

Американский телеканал CNN утверждает, что КНДР якобы построила на севере страны новую ракетную базу.
Обновлено в 22:51
Армия и оружие

Кипр ответил на предостережение России о размещении американских войск

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге в среду, 5 декабря, заявила, что «из различных источников поступает информация об активной проработке американцами возможностей наращивания своего военного присутствия на Кипре».
Обновлено в 22:18
Армия и оружие

Индия собралась арендовать у России еще одну подлодку за $3,3 млрд

Индия в ближайшее время собирается заключить контракт на 3,3 млрд. долл. на аренду второй российской атомной подводной лодки, сообщило издание India Today.
Обновлено в 19:07
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