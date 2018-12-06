США приступили к подготовке шагов, необходимых для направления кораблей ВМС в Черное море в свете инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на три должностных лица Соединенных Штатов.

CNN: США готовятся отправить свои корабли в Черное море

Армия и оружие Армия и оружие Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы

Армия и оружие Армия и оружие SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.

Армия и оружие Армия и оружие В Алеппо восстановили около 130 школ

Армия и оружие Армия и оружие В Кронштадте появится новый военно-научный объект ВМФ В Кронштадте появится новый военно-научный объект ВМФ В среду, 5 декабря, министр обороны Сергей Шойгу анонсировал совместный с властями Санкт-Петербурга проект — создание кластера военно-морского флота.

Армия и оружие Армия и оружие Украина провела испытания ракет на Черном море Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военные страны провели испытания новых крылатых ракет.

Армия и оружие Армия и оружие На учениях в Крыму «Панцири» уничтожили воздушные цели На востоке Крымского полуострова в рамках учений зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" уничтожили воздушные цели.

Армия и оружие Армия и оружие С палубы корвета «Громкий» впервые взлетели вертолеты морской авиации Новейший корвет "Громкий" прошел очередной этап заводских ходовых и государственных испытаний, во время которых взлеты с его палубы и посадки на нее впервые выполнили противолодочные вертолеты морской авиации ТОФ.

Армия и оружие Армия и оружие США подумывают разместить свою военную базу рядом с Калининградом

Армия и оружие Армия и оружие Business Insider сравнил Ка-52 с американским «Апачем» Российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и американский AH-64 "Апач" считаются лучшими машинами в своем классе, при этом вертолет концерна "Камов" может похвастаться большей огневой мощью и лучшей маневренностью, пишет американский портал Business Insider.

Армия и оружие Армия и оружие Генштаб РФ: Россия непременно ответит на выход США из ДРСМД Отказ США от выполнения обязательств по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведет к ответным мерам со стороны России, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, выступая 5 декабря на брифинге для представителей военных ведомств иностранных государств.

Армия и оружие Армия и оружие Аэродромы на Земле Франца Иосифа и Новой Земле станут всесезонными В ближайшие годы завершится реконструкция аэродромов на островах арктических архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля Франца Иосифа.

Армия и оружие Армия и оружие В Петербурге впервые пройдет сбор офицеров военно-политических органов В Северной столице стартовал первый сбор руководящего состава военно-политических органов ВС РФ под руководством замминистра обороны генерал-полковника Андрея Картаполова.

Армия и оружие Армия и оружие КНДР построила новую ракетную базу Американский телеканал CNN утверждает, что КНДР якобы построила на севере страны новую ракетную базу.

Армия и оружие Армия и оружие Кипр ответил на предостережение России о размещении американских войск Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге в среду, 5 декабря, заявила, что «из различных источников поступает информация об активной проработке американцами возможностей наращивания своего военного присутствия на Кипре».