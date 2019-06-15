CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерамиRT на русском 01:55

Военные Ирана пытались сбить дрон США в Оманском заливе перед инцидентом с танкерами, сообщает CNN. По сведениям телеканала, ракета не попала в дрон и упала в воду. До того как по беспилотнику была выпущена ракета, дрон MQ-9 выявил сближение иранских кораблей с танкерами.

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

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