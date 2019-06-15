Армия и оружие
CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерамиRT на русском 01:55
Военные Ирана пытались сбить дрон США в Оманском заливе перед инцидентом с танкерами, сообщает CNN. По сведениям телеканала, ракета не попала в дрон и упала в воду. До того как по беспилотнику была выпущена ракета, дрон MQ-9 выявил сближение иранских кораблей с танкерами.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
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Армия и оружие
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В СБУ назвали имена "российских военных", которые якобы сбили украинский Ил-76 с десантниками под Луганском в 2014 году.
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Армия и оружие
Сброшенная Су-34 бомба «похоронила» десятки боевиков
Видео атаки группировки боевиков российским истребителем Су-34 при помощи бомбового удара недавно было опубликовано в Сети.
Обновлено в 05:01
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Обновлено вчера в 16:17
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Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
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В полиции Берлина рассказали, как шестеро чеченцев уложили 20 арабов
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Обновлено в 03:45
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Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму
Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.
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Два часа природы в неделю намного укрепляют здоровье
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил возможность работы в России.
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
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На Крымском мосту соединили рельсы на первом железнодорожном пути
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
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Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
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