CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерамиRT на русском 01:55

Военные Ирана пытались сбить дрон США в Оманском заливе перед инцидентом с танкерами, сообщает CNN. По сведениям телеканала, ракета не попала в дрон и упала в воду. По словам источника, до того как по беспилотнику была выпущена ракета, дрон MQ-9 выявил сближение иранских кораблей с танкерами.

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

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