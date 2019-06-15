Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерамиRT на русском 01:55

Военные Ирана пытались сбить дрон США в Оманском заливе перед инцидентом с танкерами, сообщает CNN. По сведениям телеканала, ракета не попала в дрон и упала в воду. До того как по беспилотнику была выпущена ракета, дрон MQ-9 выявил сближение иранских кораблей с танкерами.
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CNN сообщил о попытках Ирана сбить дрон США перед атакой на танкеры

РБКвчера в 23:49

СNN: Иран перед атакой на танкеры пытался сбить американский беспилотник ракетой земля-воздух

Эхо Москвы03:30

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

RT на русском01:55

СМИ: Иран перед взрывами на танкерах пытался сбить дрон США

Росбалт07:26

CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами

Коммерсантъвчера в 23:28

Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры

Взгляд.рувчера в 17:30

CNN: военные Ирана пытались сбить дрон США в Оманском заливе перед инцидентом с танкерами

ТАССвчера в 18:02
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Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Политика

Макрон призвал Турцию прекратить бурение в экономической зоне Кипра

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти Турции прекратить незаконные операции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

СК опубликовал видео задержания троих участников драки в Чемодановке

Обновлено в 06:45
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Происшествия

Младший сын Соколова мог убить мать из ревности

Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Футбол

Божович хочет получить российское гражданство

Божович, который работает в России с 2008 года, не считая двухлетнего перерыва, тренировал «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал».
Обновлено в 02:45
Происшествия

Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в Турции

Обновлено в 06:48
Происшествия

Капитан украинского судна, арестованного в Крыму, вернулся на Украину

Капитан украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», арестованного в Крыму более года назад, покинул российский полуостров и вернулся на Украину.
Обновлено в 04:47
Транспорт

Почти 600 остановок будут обустроены в Петербурге

Как рассказали в пресс-службе Смольного, городские власти заявили о необходимости обустроить 590 новых остановок, чтобы наладить функционирование новой маршрутной сети Петербурга.
Обновлено в 08:27
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину отменил судья Московского городского суда.
Обновлено 13 июня в 10:06
Общество

Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику

Обновлено в 08:02
Политика

МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса

О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
Обновлено вчера в 04:04
Общество

В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G

Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Бузова собиралась увеличить себе грудь после развода

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым телеведущая и певица Ольга Бузова хотела сделать операцию по увеличению груди.
Обновлено в 03:23
Общество

Фигуристка Медведева показала, как ест цветы

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео в социальных сетях, на котором ест цветы.
Обновлено в 01:59
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Экономика

ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты

"Действительно, Central Bank Digital Currency [цифровая валюта центробанков] не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность", - сказала она, выступая в рамках студенческой конференции в "Сколково".
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

«Это издевательство»: Татьяну Терешину осудили за двойное имя сына

Обновлено в 08:00
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения

Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Политика

Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:43
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 07:09
Происшествия

В Польше легкомоторный самолет упал в реку во время авиашоу

Обновлено в 07:51
Футбол

Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка Америки

Сборная Бразилии одержала победу над Боливией в матче открытия Кубка Америки-2019.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
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