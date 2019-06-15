Армия и оружие
CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерамиRT на русском 01:55
Военные Ирана пытались сбить дрон США в Оманском заливе перед инцидентом с танкерами, сообщает CNN. По сведениям телеканала, ракета не попала в дрон и упала в воду. До того как по беспилотнику была выпущена ракета, дрон MQ-9 выявил сближение иранских кораблей с танкерами.
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Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
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О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
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Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
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Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
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