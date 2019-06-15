Армия и оружие
CNN сообщил о попытках Ирана сбить дрон США перед атакой на танкерыРБК вчера в 23:49
За несколько часов до взрывов на двух танкерах в Оманском заливе иранские военные заметили американский разведывательный беспилотник MQ-9 над водами в районе предполагаемой атаки и попытались сбить его ракетой «земля — воздух».
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Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Армия и оружие
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
Обновлено в 02:56
Авто
Важная новость про Renault Arkana: дисковые тормоза будут!
В мае в онлайн-шоуруме были выставлены сто автомобилей Renault Arkana в топовой версии Edition One, которые раскупили всего за три часа с момента старта продаж.
Обновлено в 03:19
Общество
Ученые проследят за песцами и климатом с помощью GPS
Международная группа ученых из Норвегии, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, России и других стран сегодня отправляется в ямальскую тундру для проведения исследований изменений климата в Арктике.
Обновлено в 03:02
Политика
«Похудей, уродка»: В партии Порошенко пообещали разобраться с оскандалившимся кандидатом в депутаты
После того, как структура Порошенко опубликовала весь список на досрочные выборы в Раду, в интернете, буквально на следующий день, появилось видео, как чиновница, сидя в авто, кроет матом неизвестную женщину, называя ее «уродкой» и предлагая ей похудеть «килограмм на 30».
Обновлено в 03:41
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Обновлено вчера в 15:02
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика
Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы
Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Гаджеты
Качественные изображения iPhone XR 2019
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) несколько минут назад на своей страничке в Twitter опубликовал качественные рендеры смартфона iPhone XR 2019 в прозрачном чехле.
Обновлено в 00:27
Политика
Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции
Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое на день рождения
Китайскому лидеру исполнилось 66 лет 15 июня Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Обновлено в 02:49
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
На ЕКАД цементовоз врезался в фуру, после чего та загорелась
Удар от столкновения был настолько сильным, что фура опрокинулась на обочину и загорелась, а кузов цементовоза со стороны водителя смялся.
Обновлено в 01:50
Политика
В Белом доме спели Трампу Happy Birthday to You
Обновлено вчера в 19:11
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено вчера в 04:13
Общество
На восток Франции надвигается сильный шторм
«Оранжевый», предпоследний, уровень погодной опасности объявлен метеорологами во Франции из-за надвигающегося шторма.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Блогерша в полицейской форме устроила стрельбу из автомата в Чечне
В Чечне началась проверка по видеозаписи, на которой девушка в платке и полицейской форме стреляет в воздух, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
Обновлено 13 июня в 06:21
Общество
Россияне увидят «земляничное» полнолуние
Жители России смогут наблюдать «земляничное» полнолуние. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Футбол
Дзюба вспомнил о пенальти в ворота Испании на ЧМ-2018
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вспомнил о забитом пенальти в ворота испанцев в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Порошенко поведал о первенстве украинского трезубца в Севастополе
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook рассказал, что украинская символика в Севастополе появилась раньше российской.
Обновлено вчера в 19:19