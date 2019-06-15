Армия и оружие

CNN сообщил о попытках Ирана сбить дрон США перед атакой на танкерыРБК вчера в 23:49

За несколько часов до взрывов на двух танкерах в Оманском заливе иранские военные заметили американский разведывательный беспилотник MQ-9 над водами в районе предполагаемой атаки и попытались сбить его ракетой «земля — воздух».
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Иран обвинили в попытке подстрелить дрон США в Оманском заливе

Газета.Ru02:30

СNN: Иран перед атакой на танкеры пытался сбить американский беспилотник ракетой земля-воздух

Эхо Москвы03:30

CNN: военные Ирана пытались сбить дрон США в Оманском заливе перед инцидентом с танкерами

ТАССвчера в 18:02

CNN сообщил о попытках Ирана сбить дрон США перед атакой на танкеры

РБКвчера в 23:49

CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами

Коммерсантъвчера в 23:28

Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры

Взгляд.рувчера в 17:30

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

RT на русском01:55
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Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Пензенский губернатор призвал мирно решить конфликт в Чемодановке

Обновлено в 00:36
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Армия и оружие

В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике

В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
Обновлено в 02:56
Авто

Важная новость про Renault Arkana: дисковые тормоза будут!

В мае в онлайн-шоуруме были выставлены сто автомобилей Renault Arkana в топовой версии Edition One, которые раскупили всего за три часа с момента старта продаж.
Обновлено в 03:19
Общество

Ученые проследят за песцами и климатом с помощью GPS

Международная группа ученых из Норвегии, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, России и других стран сегодня отправляется в ямальскую тундру для проведения исследований изменений климата в Арктике.
Обновлено в 03:02
Политика

«Похудей, уродка»: В партии Порошенко пообещали разобраться с оскандалившимся кандидатом в депутаты

После того, как структура Порошенко опубликовала весь список на досрочные выборы в Раду, в интернете, буквально на следующий день, появилось видео, как чиновница, сидя в авто, кроет матом неизвестную женщину, называя ее «уродкой» и предлагая ей похудеть «килограмм на 30».
Обновлено в 03:41
Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Обновлено вчера в 15:02
Религия

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика

Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы

Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Гаджеты

Качественные изображения iPhone XR 2019

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) несколько минут назад на своей страничке в Twitter опубликовал качественные рендеры смартфона iPhone XR 2019 в прозрачном чехле.
Обновлено в 00:27
Политика

Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции

Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое на день рождения

Китайскому лидеру исполнилось 66 лет 15 июня Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Обновлено в 02:49
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено вчера в 12:10
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

На ЕКАД цементовоз врезался в фуру, после чего та загорелась

Удар от столкновения был настолько сильным, что фура опрокинулась на обочину и загорелась, а кузов цементовоза со стороны водителя смялся.
Обновлено в 01:50
Политика

В Белом доме спели Трампу Happy Birthday to You

Обновлено вчера в 19:11
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки

Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено вчера в 04:13
Общество

На восток Франции надвигается сильный шторм

«Оранжевый», предпоследний, уровень погодной опасности объявлен метеорологами во Франции из-за надвигающегося шторма.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Блогерша в полицейской форме устроила стрельбу из автомата в Чечне

В Чечне началась проверка по видеозаписи, на которой девушка в платке и полицейской форме стреляет в воздух, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

Обновлено 13 июня в 06:21
Общество

Россияне увидят «земляничное» полнолуние

Жители России смогут наблюдать «земляничное» полнолуние. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Футбол

Дзюба вспомнил о пенальти в ворота Испании на ЧМ-2018

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вспомнил о забитом пенальти в ворота испанцев в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.
Обновлено вчера в 15:12
Политика

Порошенко поведал о первенстве украинского трезубца в Севастополе

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook рассказал, что украинская символика в Севастополе появилась раньше российской.
Обновлено вчера в 19:19
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