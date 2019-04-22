Политика
CNN: Индия и США предупреждали Шри-Ланку об угрозе терактовКоммерсантъ вчера в 21:41
Представители спецслужб Индии и США в начале апреля предупреждали власти Шри-Ланки о возможных атаках, сообщает телеканал CNN. По его данным, в одном из докладов правоохранительных органов содержался список подозреваемых.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Индийские и американские спецслужбы предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов
Эхо Москвывчера в 18:03
Спецслужбы Индии и США предупреждали правительство Шри-Ланки о возможности терактов
Вести.Ruвчера в 16:51
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Владелец ASOS потерял в терактах на Шри-Ланке троих детей
Обновлено вчера в 06:48
Общество
Москвичам пообещали аномально теплую погоду до конца недели
Аномально тёплая для апреля погода ожидает жителей Москвы до конца рабочей недели, сообщила «РИА Новости» во вторник, 23 апреля, специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Обновлено в 01:14
Авто
Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено вчера в 06:06
Общество
Роспотребнадзор проверил качество популярных марок творога
Специалисты Роспотребнадзора проверили, насколько безопасен творог, который продается в магазинах под тремя популярными марками.
Обновлено в 00:59
Политика
Боксер Усик язвительно прокомментировал выборы президента на Украине
Украинский боксер Усик на своей странице в Instagram рассказал, что думает об итогах президентских выборов, и язвительно их прокомментировал.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Экономика
Производство крафтового пива могут ограничить в России
Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Хоккей
Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбой
В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в родных стенах взяла верх над "Вашингтоном Кэпиталз" (5:2), передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Политика
Суд отказал информатору Wikileaks Мэннинг в освобождении под залог
Федеральный суд в США оставил под стражей информатора WikiLeaks Челси Мэннинг.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
В Екатеринбурге у строительного предприятия арестовали Lexus
В Екатеринбурге предприятие, занимающееся строительством жилых и нежилых зданий, задолжало более 12 млн рублей по налогам, отчислениям в Пенсионный фонд, Невельскому Морскому Торговому порту, а также Заводу по производству деревообрабатывающего оборудования.
Обновлено в 00:57
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено вчера в 08:11
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.
Обновлено в 00:56
Здоровье
Назван новый способ избежать ранней смерти
Специалисты американского колледжа кардиологов показали, что сидячий образ жизни повышает риск преждевременной смерти.
Обновлено в 00:34
Политика
Названы дата и место встречи Путина с Ким Чен Ыном
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водки
Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки.
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие
Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма
Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено вчера в 10:42
Политика
В штабе Зеленского рассказали о том, как будут бороться с коррупцией
В штабе Владимира Зеленского рассказали, что в качестве основных мер рассматривают планы отменить депутатскую неприкосновенность, «перезапустить» антикоррупционные органы и снизить давление на бизнес.
Обновлено в 01:16
Политика
Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране.
Обновлено вчера в 05:46
Авто
«Внедорожный» Renault Triber: цена Lada Granta, план по продажам 60 тысяч в год
Renault планирует продавать более 60 тысяч новых "внедорожных" компактвэнов Triber в год.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Стала известна биография будущей первой леди Украины
Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено 21 апреля в 22:08
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Интернет
Британские ученые назвали самые «слабые» пароли
Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено вчера в 21:12
ЖКХ
Стал известен график отключения горячей воды
График отключения горячей воды на 2019 год опубликован на сайте «Московской объединенной энергетической компании».
Обновлено вчера в 09:51
Армия и оружие
Россия проведет наблюдательный полет над США
Обновлено вчера в 03:56
Авто
Fiat превратил хэтч Argo в кроссовер
Ожидается, что стоимость Fiat Argo Trekking составит около одного миллиона рублей по текущему курсу.
Обновлено вчера в 12:10
Путешествия
Определен самый дорогой авиаперелет из России на майские праздники
Онлайн-сервис бронирования билетов Biletix определил самый дорогой авиаперелет из России на майские праздники.
Обновлено вчера в 16:00
Гаджеты
LG показала в Корее новое поколение смартфона LG X4
Корейская корпорация LG Electronics презентовала своим соотечественникам смартфон X4, который в версии 2019 года приобрел несколько дополнений от выпущенного чуть ранее LG K12+, а также улучшенную акустическую систему Hi-Fi Quad DAC.
Обновлено вчера в 11:10