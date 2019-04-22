CNN: Индия и США предупреждали Шри-Ланку об угрозе терактовКоммерсантъ вчера в 21:41

Представители спецслужб Индии и США в начале апреля предупреждали власти Шри-Ланки о возможных атаках, сообщает телеканал CNN. По его данным, в одном из докладов правоохранительных органов содержался список подозреваемых.

CNN: Индия и США предупреждали Шри-Ланку об угрозе терактов

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