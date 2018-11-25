Экономика
Жители США потратили $6,22 млрд на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу".
Газета.Ruвчера в 18:29
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Экономика
Биткойн упал ниже $4 тыс. впервые с сентября 2017 года
Ранее, 19 ноября, биткойн упал ниже психологической отметки в $5 тыс. Курс биткойна приблизился к историческому максимуму (около $20 тыс.) в декабре 2017 года.
Обновлено в 00:45
Финансы
Кредитный транш для Украины согласован с МВФ
Определена сумма первого транша для Украины. Его сумма составит 1,5 млрд долларов.
Обновлено в 00:48
Энергетика
Reuters: Сечин обсудил с Мадуро задержку поставок нефти
Глава "Роснефти" Игорь Сечин встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и обсудил с ним задержку поставок нефти государственной нефтегазовой компанией PDVSA.
Обновлено вчера в 22:04
Экономика
ВЭБ запустил проектный офис институтов развития
В пресс-службе ВЭБа РБК подтвердили, что в настоящий момент идет работа по созданию единой сервисно-информационной платформы для взаимодействия институтов развития.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика
Строительство СШХ позволит создать 1 тыс. рабочих мест в Коми
Строительство Северного широтного хода (СШХ) - новой железной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе - позволит сразу увеличить грузооборот Северной железной дороги (СЖД) на территории Коми на 9,5 млн тонн в год, а также позволит дополнительно создать в регионе около 1 тыс. рабочих.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Крупный южнокорейский госбанк вернулся в Россию
Один из крупнейших государственных банков Южной Кореи вернулся в Россию, открыв офис во Владивостоке.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика
Во ВШЭ назвали главные риски для экономики России в ближайшие годы
Экономисты центра развития НИУ ВШЭ ожидают роста ВВП России в ближайшие три года на уровне 1,6–1,9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз специалистов.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
ВРП Югры увеличился на 2,7% в 2018 году
Валовой региональный продукт (ВРП) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 году увеличился на 2,7% по сравнению с прошлым годом и превысил 3 трлн 396 млрд рублей.
Обновлено вчера в 21:15
Экономика
Южная Корея перенаправляет инвестиции во Вьетнам
В 2017 г. на Вьетнам пришлось 17,7% всех прямых инвестиций, сделанных предприятиями корейской промышленности.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика
Правительство Южной Кореи разместит на бирже гособлигации на $2,7 млрд
23 ноября министерство финансов Республики Корея объявило о намерении разместить на бирже государственные облигации на общую сумму в 2,7 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика
Азиатский банк развития выделит $250 млн Афганистану на электросети
Администрация президента Афганистана опубликовала заявление, согласно которому Азиатский банк развития и Министерство финансов Афганистана подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий выделение 250 миллионов долларов на реализацию проекта по сооружению электросети в Афганистане.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика
За финансовый год национальный доход Бутана вырос на 24%
Согласно предварительным отчетам правительства Бутана национальный доход за 2017−18 финансовый год вырос на 36,87 млрд. нгултрумов (примерно 34,3 млрд. рублей), что составляет 24% по сравнению с предыдущим финансовым годом.
Обновлено вчера в 09:32
Финансы
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Goldman Sachs увеличил долю в «О’кей»
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs увеличил долю в российском ретейлере «О'кей» до 9,37%, следует из раскрытия компании на Лондонской фондовой бирже.
Обновлено вчера в 09:47
Экономика
Эксперты: темпы роста ВВП Китая в 2019 году могут превысить прогноз МВФ
Темпы роста экономики КНР в следующем году могут составить 6,3%, что на 0,1% превышает прогноз Международного валютного фонда (МВФ).
Обновлено вчера в 11:23