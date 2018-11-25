Экономика
CNBC: жители США потратили более $6 млрд в «черную пятницу»
CNBC: жители США потратили более $6 млрд в «черную пятницу»Газета.Ruвчера в 18:29
Жители США потратили $6,22 млрд на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу".
Газета.Ruвчера в 18:29
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Энергетика
Reuters узнал о критике Сечиным Мадуро из-за задержки поставок нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе вылетел в Каракас, чтобы встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и пожаловаться ему на задержки в поставках нефти.
Обновлено в 06:32
Экономика
Биткойн упал ниже $4 тыс. впервые с сентября 2017 года
Ранее, 19 ноября, биткойн упал ниже психологической отметки в $5 тыс. Курс биткойна приблизился к историческому максимуму (около $20 тыс.) в декабре 2017 года.
Обновлено в 07:22
Экономика
МВФ предоставит Украине кредит сроком на 14 месяцев
Международный валютный фонд предоставит Незалежной 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено в 07:32
Недвижимость
Арендаторы заполняют офисы и улицы
По данным JLL, по итогам третьего квартала текущего года аренда премиального офиса обойдется в $600–750 за 1 кв. м (35–44 тыс. руб. за 1 кв. м); помещений в зданиях класса А — 24–40 тыс. руб.; в классе В плюс — 12–25 тыс. руб. за 1 кв. м. В декабре прошлого года аренда офисов в Москве стоила примерно столько же.
Обновлено в 06:03
Экономика
Китайские займы заставляют бедные страны обращаться к МВФ
МВФ больше года предупреждает о росте долга бедных стран.
Обновлено в 07:07
Экономика
Строительство СШХ позволит создать 1 тыс. рабочих мест в Коми
Строительство Северного широтного хода (СШХ) - новой железной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе - позволит сразу увеличить грузооборот Северной железной дороги (СЖД) на территории Коми на 9,5 млн тонн в год, а также позволит дополнительно создать в регионе около 1 тыс. рабочих.
Обновлено вчера в 14:45
Энергетика
Сланец не спасет. Миру грозит острый дефицит нефти
Международное энергетическое агентство (МЭА) тоже предупреждает о риске существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине следующего десятилетия.
Обновлено в 00:00
Экономика
Крупный южнокорейский госбанк вернулся в Россию
Один из крупнейших государственных банков Южной Кореи вернулся в Россию, открыв офис во Владивостоке.
Обновлено вчера в 17:12
Финансы
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Южная Корея перенаправляет инвестиции во Вьетнам
В 2017 г. на Вьетнам пришлось 17,7% всех прямых инвестиций, сделанных предприятиями корейской промышленности.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика
Ямал остался самым социально защищенным регионом РФ
Драйвером роста доходов региона стали предприятия топливно-энергетического комплекса - поступления от компаний составили более 70% доходов.
Обновлено в 06:23
Экономика
ВЭБ запустил проектный офис институтов развития
В пресс-службе ВЭБа РБК подтвердили, что в настоящий момент идет работа по созданию единой сервисно-информационной платформы для взаимодействия институтов развития.
Обновлено в 02:34
Экономика
Правительство Южной Кореи разместит на бирже гособлигации на $2,7 млрд
23 ноября министерство финансов Республики Корея объявило о намерении разместить на бирже государственные облигации на общую сумму в 2,7 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика
Азиатский банк развития выделит $250 млн Афганистану на электросети
Администрация президента Афганистана опубликовала заявление, согласно которому Азиатский банк развития и Министерство финансов Афганистана подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий выделение 250 миллионов долларов на реализацию проекта по сооружению электросети в Афганистане.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика
Развитие и возможности бизнеса обсудят на первой конференции МСБ на Чукотке
По словам директора Фонда развития экономики и прямых инвестиций Чукотки Ольги Плотниковой, мероприятие призвано максимально широко представить бизнесу существующие меры государственной поддержки, найти точки роста для предпринимателей и стимулировать их развитие.
Обновлено в 07:30