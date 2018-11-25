Экономика
CNBC: жители США потратили более $6 млрд в «черную пятницу»
CNBC: жители США потратили более $6 млрд в «черную пятницу»Газета.Ruвчера в 18:29
Жители США потратили $6,22 млрд на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу".
Газета.Ruвчера в 18:29
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Экономика
Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе»
После заявления Кудрина в Роскосмосе ответили, что изучают претензии Счетной палаты, и планируют принять меры против финансовых нарушений, передает РИА Новости.
Обновлено в 18:34
Экономика
СПИК стал на 2% привлекательнее
По данным "Ъ", Дмитрий Козак уже поручил Минпромторгу обеспечить заключение СПИК с Hyundai, группой ГАЗ, BMW и ГК "Автотор", при этом АвтоВАЗ тоже сохраняет шансы на СПИК.
Обновлено в 18:35
Энергетика
Трамп похвалил себя за снижение цен на нефть
Президент США Дональд Трамп похвалил самого себя за снижение цены на нефть. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
Обновлено в 16:41
Энергетика
Reuters: Сечин обсудил с Мадуро задержку поставок нефти
Глава "Роснефти" Игорь Сечин встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и обсудил с ним задержку поставок нефти государственной нефтегазовой компанией PDVSA.
Обновлено в 16:30
Экономика
Биткойн упал ниже $4 тыс. впервые с сентября 2017 года
Ранее, 19 ноября, биткойн упал ниже психологической отметки в $5 тыс. Курс биткойна приблизился к историческому максимуму (около $20 тыс.) в декабре 2017 года.
Обновлено в 14:48
Экономика
Renault проводит проверку в связи со скандалом вокруг Гона
Французская автомобилестроительная компания Renault начала внутреннюю проверку в связи с финансовым скандалом, разгоревшимся вокруг бывшего главы корпорации Карлоса Гона.
Обновлено в 11:25
Экономика
Производители медизделий могут рассчитывать на льготный НДС
После перехода на новый классификатор медизделий ОКПД-2 с 1 января 2017 г. часть товаров, которые ранее облагались НДС по льготной ставке (0 или 10%), теперь облагаются стандартной – 18%, жаловались они.
Обновлено в 15:53
Экономика
Как и почему ВМК КО был признан банкротом
ВМК КО был признан банкротом 8 ноября Волгоградским арбитражным судом по требованию ФНС, заявившей, что у завода есть непогашенные налоги на сумму свыше 130 млн руб. (не были включены в реестр), также у налоговой есть претензии к исключению из реестра суммы требований в размере 8,4 млн руб.
Обновлено в 18:17
Экономика
Частный майнинг становится нерентабельным
Частный майнинг становится нерентабельным Обвал цен на основные криптовалюты привел к коллапсу в майнинговом бизнесе.
Обновлено в 18:17
Экономика
Стагнация продаж испортила настроение бизнеса
Исполнительный директор Magram MR Наталия Турунова отмечает, что нынешнее общее настроение малого бизнеса нельзя назвать оптимистичным, притом что 55% предпринимателей говорят, что количество клиентов их компаний во втором квартале 2018 года не изменилось и в ближайшем будущем не изменится.
Обновлено в 18:17
Экономика
СМП-банк отказался от спортивного питания
«Доктор Спорт» развивает сеть магазинов спортивного питания Vitawin, основателем которой называли сына Бориса Ротенберга Романа Ротенберга.
Обновлено в 18:17
Экономика
ОЭСР впервые отчиталась, как проходит автоматический обмен информацией
В нынешнем году 86 стран, согласившихся обмениваться друг с другом налоговой информацией, около 4500 раз передали друг другу сведения – об этом впервые отчиталась Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Обновлено в 15:29
Финансы
Крупнейшие банки запасаются рублями впрок
Кто увеличил ставки С 1 по 18 ноября доходность рублевых вкладов для населения повысили как минимум 15 из топ-30 банков по размеру портфеля привлеченных средств населения.
Обновлено в 12:34
Экономика
Глава ГК «Хевел» Игорь Шахрай о новом владельце компании
Глава ГК «Хевел» Игорь Шахрай о новом владельце компании «Роснано» выходит из капитала ГК «Хевел» — крупнейшего российского инвестора в солнечную энергетику, 49% долей выкупит «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева, экс-менеджера «Реновы» Виктора Вексельберга.
Обновлено в 18:17
Экономика
ФАС разработала закон о госрегулировании тарифов на 5 лет
Сами тарифы ФАС предлагает принимать на пять лет, и дать право местным властям и предприятиям оспаривать тариф, и ввести госконтроль за ними.
Обновлено в 18:15