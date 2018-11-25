Жители США потратили $6,22 млрд на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу".

CNBC: жители США потратили более $6 млрд в «черную пятницу»

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