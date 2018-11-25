Общество

CNBC: жители США потратили более $6 млрд в «черную пятницу»
Газета.Ru
вчера в 18:29

Жители США потратили $6,22 млрд на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу".
Газета.Ruвчера в 18:29

Подробнее о событии

Американцы в «чёрную пятницу» потратили в интернет-магазинах более $6 млрд

Говорит Москва09:21

CNBC: жители США потратили более $6 млрд в интернет-магазинах в «чёрную пятницу»

RT на русском02:16

Американцы побили рекорд по покупкам в интернет-магазинах в «Черную пятницу»

ФАН02:01

Прошедшая «черная пятница» стала рекордной по онлайн-продажам в США

РБКвчера в 21:40

В США интернет-продажи «черной пятницы» достигли $6,2 млрд

Коммерсантъвчера в 20:15

В США интернет-продажи в «черную пятницу» достигли 6,2 миллиарда долларов

РИА Новостивчера в 18:46

CNBC: американцы потратили $6,2 млрд в интернет-магазинах в «Черную пятницу»

ТАССвчера в 18:13
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Погода

«МРСК Сибири» создала штаб по ликвидации последствий непогоды

Компания "МРСК Сибирь" (входит в состав "Россетей") создала оперативный штаб по устранению последствий шквалистого ветра с сильным снегом, которые стали причиной нарушения подачи электричества в десятки населенных пунктов в Республиках Алтай, Хакасия и Тыва, Кемеровской области, Алтайском и Красноярском краях, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 12:49
Общество

Правитель Дубая оплатил счета за лечение в больнице жительницы Тамбова

Правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оказал финансовую помощь российской туристке из Тамбова Анастасии Поповой, у которой в о время отдыха в ОАЭ умерла мать.
Обновлено в 13:56
Погода

Уровень снежного покрова в Москве достиг 4 см

Высота снежного покрова в столице достигла 4 см, сообщает m24 со ссылкой на портал «Метеовести».
Обновлено в 13:29
Общество

ФСИН создала новые места в колониях для бывших правоохранителей

В ведомстве рассказали, чтобы были приняты меры "по созданию дополнительных мест для размещения бывших работников судов и правоохранительных органов в колониях строгого режима".
Обновлено в 13:40
Общество

В работе интернета у оператора МГТС в Москве произошел сбой

В работе интернета у оператора МГТС в Москве произошел сбой, обратил внимание корреспондент "Ъ".
Обновлено в 14:03
Общество

Выставка работ Куинджи привлекла огромное внимание жителей Москвы

Выставка работ Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке привела к образованию огромной очереди, сообщает 25 ноября телеканал «360».
Обновлено в 13:14
Общество

Жена Брилева опровергла информацию о получении британского гражданства

Жена телеведущего Сергея Брилева Ирина опровергла информацию о получении британского гражданства и о покупке недвижимости в Лондоне.
Обновлено в 08:57
Общество

В Испании проходят акции против насилия над женщинами

Обновлено в 14:09
Общество

Власти Екатеринбурга планируют жилую застройку вместо «ЭКСПО-парка»

Власти Екатеринбурга планируют жилую застройку и развитие деловых зон на территории, где должен был разместиться "ЭКСПО-парк".
Обновлено в 14:20
Общество

Петербуржец прибрался в квартире и обнаружил произведение искусства

Житель дома по адресу Кирочная, 24 в Санкт-Петербурге, известного как доходный дом Бака, обнаружил в своей квартире предмет прикладного искусства.
Обновлено в 13:56
Общество

Британцам пригрозили тюрьмой за перевод кошек на вегетарианскую диету

Обновлено в 09:48
Общество

Фейковые страницы губернатора Брянской области нашли в соцсетях

Правительство Брянской области обнаружило в социальных сетях фейковые страницы губернатора Александра Богомаза.
Обновлено в 12:37
Общество

Китай введет систему оценки социального поведения граждан

Китай планирует ввести систему оценки граждан за их социальное поведение.
Обновлено в 13:38
Общество

Медведева ушла из соцсетей из-за ненависти россиян

Обновлено в 10:29
Общество

Баварским детям запретили писать Санта‐Клаусу

Власти населенного пункта Рот в Баварии (Германия) запретили детям вешать письма Санта-Клаусу на городские елки.
Обновлено в 14:30
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