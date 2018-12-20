с чего всё началось

Американская разведка узнала об очередном успешном испытании Россией гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) «Циркон», от которой США пока не в состоянии защититься, сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Армия и оружие Армия и оружие Турция приостановит операцию в Сирии из-за вывода войск США

Армия и оружие Армия и оружие AP: атомный авианосец США вошел в Персидский залив Группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем USS John C. Stennis вошла в пятницу в Персидский залив.

Армия и оружие Армия и оружие Первый серийный фрегат проекта 22350 ушёл на ходовые испытания 21 декабря Северная верфь отправила на заводские ходовые испытания (ЗХИ) первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов".

Армия и оружие Армия и оружие Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура

Армия и оружие Армия и оружие Кабул подтвердил решение США о выводе 7 тысяч солдат из Афганистана Афганский новостной портал «Tolo news» сегодня подтвердил информацию американского издания «The New York Times» о принятии решения президента США вывести до 7000 солдат США из Афганистана, а также сообщил о проведении американцами тайных переговоров с "талибами".

Армия и оружие Армия и оружие Совбез ООН единогласно принял резолюцию по Йемену Совет Безопасности ООН одобрил единогласно после консультаций в пятницу резолюцию по Йемену, поддерживающую прекращение огня в городе Ходейда.

Армия и оружие Армия и оружие Российский фрегат с «Калибрами» заметили на пути в Азовское море

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю

Армия и оружие Армия и оружие В Киеве рассказали о повышении боевых возможностей украинского флота Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинская армия пополнилась новым воинским коллективом, который позволит повысить боевые возможности военно-морских сил страны.

Армия и оружие Армия и оружие Первые серийные автоматы АК-12 закуплены Министерством обороны России Партия из 2,5 тысяч автоматов АК-12 стала первой закупкой нового стрелкового оружия подобного масштаба с конца 80-х годов ХХ века, заявил 21 декабря замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

Армия и оружие Армия и оружие Ракетоносцы Ту-95МС отработали ночную дозаправку в воздухе Ночная дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов летной подготовки.

Армия и оружие Армия и оружие В военном комиссариате прошел правовой ликбез В круглом столе, который прошел по инициативе прокурора Мензелинского района Феликса Хафизова, приняли участие молодые ребята, служащие по контракту, те мензелинцы, которые собираются служить по контракту и учащиеся школ, собирающихся поступать в военные вузы России и связывать свою судьбу со служением Отечеству.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко пообещал применять боевые вертолеты Airbus в Азовском море Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев планирует закупить у Франции оставшуюся часть боевых вертолетов компании Airbus Helicopters.

Армия и оружие Армия и оружие В Германии создают ответ российским «Искандерам»