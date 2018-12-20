Армия и оружие
CNBC узнал о новом испытании российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»
CNBC узнал о новом испытании российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»Известия08:31
Американская разведка узнала об очередном успешном испытании Россией гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) «Циркон», от которой США пока не в состоянии защититься, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Известия08:31
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Армия и оружие
Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с Трампом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии, к востоку от реки Евфрат, после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Запущенный с Байконура военный спутник внесли в каталог ВКС России
Военный спутник, запущенный с Байконура в ночь на пятницу, внесли в каталог космических объектов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
США закроют военную базу в сирийском Эт-Танфе
США намерены закрыть свою военную базу в Сирии в Эт-Танфе, сообщает издание BuzzFeed со ссылкой на представителей вооруженной сирийской оппозиции (на базе проходила подготовка бойцов оппозиции).
Обновлено в 00:02
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел на ходовые испытания в Балтику
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» ушёл на первый этап заводских ходовых испытаний, который продлится до конца декабря, сообщает пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь».
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Командующий Центральным округом Росгвардии получил личный штандарт
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю
Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие
Главком дальней авиации рассказал о модернизации Ту-160
В ближайшие годы Дальняя авиация получит модернизированные самолеты Ту-160М2 с улучшенными характеристиками.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Reuters заметил направляющийся в Азовское море российский фрегат
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о крупнейшей за 30 лет закупке автоматов АК-12
Поставка стала первой за 30 лет закупкой автоматов. Об этом заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко при посещении концерна.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Полторак заявил о возросших возможностях Военно-морских сил Украины
Украинский министр обороны Степан Полторак поздравил украинских моряков с успешным выполнением поставленных перед ними задач и заявил, что за прошедший год боевые возможности флота значительно возросли, написал он в Facebook.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Два военных городка обустроят в Пскове для подразделений ВДВ
«В ближайшее время в регионе планируется провести масштабные работы по обустройству двух военных городков под размещение подразделений соединения ВДВ», — рассказали в Минобороны России.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Порошенко пообещал применять боевые вертолеты Airbus в Азовском море
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев планирует закупить у Франции оставшуюся часть боевых вертолетов компании Airbus Helicopters.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Подразделение военной полиции создано на российской базе в Абхазии
К несению службы на территории российской военной базы в Абхазии приступили военнослужащие подразделения российской военной полиции, передает 21 декабря телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
США вгоняют ФРГ в расходы из-за российских «Искандеров»
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
ВС РФ могут разбить силы НАТО в Восточной Европе - из доклада для Atlantic Council
Из доклада: ВС РФ сегодня могут разбить развёрнутые в Восточной Европе войска США и других союзников по НАТО.
Обновлено в 08:35