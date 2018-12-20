с чего всё началось

Россия провела еще одно успешное тестирование сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", против которой Соединенные Штаты в данный момент не имеют защиты, пишет CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с докладом разведки США. Указывается, что данная ракета поступит в арсенал к 2022 году.

Армия и оружие Армия и оружие Китайцы успешно испытали свои С-400

Армия и оружие Армия и оружие Ракета с военным спутником успешно стартовала с Байконура С космодрома Байконур (Казахстан) стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом, который будет использовать для своих нужд министерство обороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вышел на ходовые испытания Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", построенный на петербургском судостроительном предприятии "Северная верфь", вышел на ходовые испытания.

Армия и оружие Армия и оружие США могут сократить присутствие в Афганистане Белый дом рассматривает возможность существенного сокращения военного контингента США в Афганистане.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей.

Армия и оружие Армия и оружие Главком дальней авиации рассказал о модернизации Ту-160 В ближайшие годы Дальняя авиация получит модернизированные самолеты Ту-160М2 с улучшенными характеристиками.

Армия и оружие Армия и оружие Подразделение военной полиции создано на российской базе в Абхазии К несению службы на территории российской военной базы в Абхазии приступили военнослужащие подразделения российской военной полиции, передает 21 декабря телеканал «Звезда».

Армия и оружие Армия и оружие В Киеве рассказали о повышении боевых возможностей ВМС Украины

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны РФ оценили объем первой поставки автоматов АК-12 в войска

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко пообещал применять боевые вертолеты Airbus в Азовском море Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев планирует закупить у Франции оставшуюся часть боевых вертолетов компании Airbus Helicopters.

Армия и оружие Армия и оружие В Германии создают оружие, для уничтожения российских «Искандеров»

Армия и оружие Армия и оружие Результат попадания ПТУР TOW в Abrams показали на фото В Сети появилось фото танка M1A1 Abrams иракской армии после попадания в него ракеты противотанкового комплекса TOW.

Армия и оружие Армия и оружие В ООН отправлено 750 писем, разоблачающих «Белые каски» Как заявил российский постпред Василий Небензя, "Белые каски" не что иное, как филиал запрещенной террористической организации "Джебхат-ан-Нусра".

Армия и оружие Армия и оружие Венгерские военные заказали более 40 танков «Леопард-2» из Германии Министр обороны Венгрии Тибор Бенко подчеркнул, что поставка заказанной техники позволит укрепить уровень сотрудничества и совместимости между Вооруженными силами Германии и Венгрии.