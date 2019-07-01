с чего всё началось

Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками. Такое заключение сделали американские спецслужбы, утверждают знакомые с отчетом разведки источники CNBC.

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

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