Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»РБК 16:40
Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками. Такое заключение сделали американские спецслужбы, утверждают знакомые с отчетом разведки источники CNBC.
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с чего всё началось
Россия произведет не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард» из-за того, что не смогла найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками, передает телеканал CNBC со ссылкой на данные доклада американской разведки.Ведомости15:45
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