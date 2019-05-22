Армия и оружие
CNBC: США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400РИА Новости вчера в 21:52
США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.
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Происшествия
В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева
Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
Обновлено вчера в 20:39
Спорт
У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак
Жена испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса журналистка Сара Карбонеро рассказала об онкологическом заболевании.
Обновлено в 02:23
Хоккей
Россия и США сыграют в четвертьфинальном матче ЧМ по хоккею
Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в словацких Братиславе и Кошице.
Обновлено вчера в 23:09
Экономика
S7: Возможности авиаперевозчиков России сдерживать цены исчерпаны
Авиаперевозчики России больше не смогут сдерживать цены, если меры господдержки отрасли не будут усилены.
Обновлено в 02:54
Политика
На Порошенко завели дело о госизмене
На Украине началось расследование по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия
Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 19:52
Футбол
Варан заявил о намерении остаться в «Реале»
Защитник «Реала» Рафаэль Варан подчеркнул, что рассчитывает начать следующий сезон в мадридском клубе.
Обновлено вчера в 13:33
Шоу-бизнес
До Петросяна Брухунова охмурила его 73-летнего директора
Обновлено вчера в 17:54
Политика
В Абхазии оппозиции передано предложение президента по выборам
Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария передал главам штаба Общенационального движения по защите государственности Теймуразу Хишбе, депутату парламента Дмитрию Дбару и экс-главы МИД Сергею Шамбе предложение президента Рауля Хаджимбы, касающееся проведения выборов в республике.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
В центре Москвы провалился грунт
На Мытной улице в центре Москвы произошел провал грунта. Из-за инцидента движение в этом районе затруднено.
Обновлено в 03:03
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Зеленский намерен провести референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести референдум о формате переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
«Локомотив» и «Урал» сыграют в финале Кубка России в Самаре
В Самаре состоится финальный матч Кубка России между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом».
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
В России 24 млн граждан рискуют лишиться пенсии
Речь идет о доходах около 24 миллионов работающих россиян, данные о которых не поступают в Пенсионный фонд, как сообщают «Известия».
Обновлено в 00:14
Происшествия
На Кубани в результате ДТП погиб человек
Один человек погиб, трое, в числе которых и малолетний ребенок, получили травмы и госпитализированы в результате автоаварии под Горячим Ключом, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 02:36
Наука
Ученые рассказали о влиянии кофе на кишечник
Обновлено в 02:32
Экономика
Новые преференции для резидентов ТОР и СПВ
Новации направлены на исключение случаев неоправданного лишения резидентов ТОР и СПВ права фискальных льгот по налогу на прибыль в силу динамики макроэкономической конъюнктуры.
Обновлено 20 мая в 19:27
Армия и оружие
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Как говорится в ответе ОАК, информация о принятом решении переноса производства Су-34 из Новосибирска не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Уральский полпред Цуканов прокомментировал протесты в Екатеринбурге
Поводом стали протесты вокруг строительства в сквере у Театра драмы храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.
Обновлено вчера в 12:22
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия
Суд арестовал замгубернатора Ростовской области по ЖКХ
Обновлено в 02:15
Авто
Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей
Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
ЦПВС: боевики начали наступление на позиции сирийских войск
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Финансы
Индекс Мосбиржи вновь обновил максимум
Индекс Мосбиржи на открытии торгов обновил исторический максимум, превысив 2620 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Коломойский поздравил Зеленского со вступлением в должность по SMS
Украинский олигарх Игорь Коломойский поздравил президента страны Владимира Зеленского со вступлением в должность SMS-сообщением.
Обновлено в 02:12