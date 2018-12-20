с чего всё началось

"Успешное испытание, проведенное на прошлой неделе, показало, что россияне смогли добиться устойчивого полета [ракеты], что критически важно при разработке гиперзвукового оружия", - сообщил источник CNBC.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган отложил операцию в Сирии после переговоров с Трампом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отложить проведение новой операции в Сирии после телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Армия и оружие Армия и оружие Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вышел на ходовые испытания Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", построенный на петербургском судостроительном предприятии "Северная верфь", вышел на ходовые испытания.

Армия и оружие Армия и оружие Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю

Армия и оружие Армия и оружие Кабул подтвердил решение США о выводе 7 тысяч солдат из Афганистана Афганский новостной портал «Tolo news» сегодня подтвердил информацию американского издания «The New York Times» о принятии решения президента США вывести до 7000 солдат США из Афганистана, а также сообщил о проведении американцами тайных переговоров с "талибами".

Армия и оружие Армия и оружие Российский фрегат с «Калибрами» заметили на пути в Азовское море

Армия и оружие Армия и оружие В военном комиссариате прошел правовой ликбез В круглом столе, который прошел по инициативе прокурора Мензелинского района Феликса Хафизова, приняли участие молодые ребята, служащие по контракту, те мензелинцы, которые собираются служить по контракту и учащиеся школ, собирающихся поступать в военные вузы России и связывать свою судьбу со служением Отечеству.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны РФ оценили объем первой поставки автоматов АК-12 в войска

Армия и оружие Армия и оружие В Киеве рассказали о повышении боевых возможностей украинского флота Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинская армия пополнилась новым воинским коллективом, который позволит повысить боевые возможности военно-морских сил страны.

Армия и оружие Армия и оружие Ракетоносцы Ту-95МС отработали ночную дозаправку в воздухе Ночная дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов летной подготовки.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко пообещал применять боевые вертолеты Airbus в Азовском море Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев планирует закупить у Франции оставшуюся часть боевых вертолетов компании Airbus Helicopters.

Армия и оружие Армия и оружие В Германии создают ответ российским «Искандерам»

Армия и оружие Армия и оружие Замглавы Минобороны РФ проверил строительство военных объектов в ЗВО

Армия и оружие Армия и оружие В ООН отправлено 750 писем, разоблачающих «Белые каски» Сирия выслала в ООН больше 700 официальных писем, которые разоблачают действия активистов «Белых касок».