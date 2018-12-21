Армия и оружие
CNBC: Россия успешно протестировала «Циркон»
CNBC: Россия успешно протестировала «Циркон»Газета.Ru03:30
Россия провела еще одно успешное тестирование сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", против которой Соединенные Штаты в данный момент не имеют защиты, пишет CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с докладом разведки США. Указывается, что данная ракета поступит в арсенал к 2022 году.
Газета.Ru03:30
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Армия и оружие
AP сообщило о пуске ракет ВМС Ирана вблизи авианосца США
Обновлено в 15:32
Армия и оружие
Эрдоган решил отложить начало военной операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 14 декабря.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Ракетоносцы Ту-95МС отработали ночную дозаправку в воздухе
Ночная дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов летной подготовки.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Новый плавучий кран принят в состав Северного флота
Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Фрегат-невидимка начал испытания на Балтике
Построенный в Санкт-Петербурге с использованием стелс-технологий фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вышел на ходовые испытания.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Reuters: Российский ракетный фрегат направляется в Азовское море
Российский военный фрегат с вертолетом на борту движется мимо берегов Крыма к Азовскому морю.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
ФК «Спартак» передал в Сирию необычные подарки
Футбольный клуб «Спартак» уже в третий раз за неделю передал в Сирию 22 комплекта футбольной формы и пять футбольных мячей.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
В США ужаснулись, узнав о характеристиках комплекса ПВО С-500
Американские военные эксперты проанализировали имеющуюся у них информацию о российском комплексе ПВО С-500 «Прометей» и пришли в ужас: комплекс ПВО С-500, который, как ожидается, поступит на вооружение Военно-космических сил России уже через пару лет, будет способен сбивать любые воздушные цели вне зависимости от их типа и назначения.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
В Минобороны РФ оценили объем первой поставки автоматов АК-12 в войска
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Министр обороны Украины и представитель Британии вышли в Черное море
На одном из бронированных катеров ВМС Украины в Одессе вышли в море вместе министр обороны Украины Степан Полторак и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, 21 декабря сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
В Черном море продолжаются учения подводных лодок
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Гранатометчики ЗВО на учениях ликвидировали «условного противника»
Сбор одной из дивизий округа, включавший тренировку гранатометчиков, проходил на стрельбище под Воронежем. Условный противник был уничтожен.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
Порошенко намерен использовать новые вертолеты Airbus в Черном море
Президент Украины Петр Порошенко заявил о получении первых двух французских вертолетов Airbus.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Замглавы Минобороны РФ проверил строительство военных объектов в ЗВО
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Военный эксперт прокомментировал призыв к Порошенко о войне с РФ
Призыв объявить России войну, адресованный президенту Украины Петру Порошенко депутатом Верховной Рады Виталием Куприем, прокомментировал в своем микроблоге главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Обновлено в 17:54