Армия и оружие

CNBC: Россия провела очередное испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Коммерсантъ
14:43

В России провели еще одно успешное испытание гиперзвуковой ракеты корабельного базирования «Циркон», сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки США. По их данным, РФ провела пять полномасштабных испытаний «Циркона» с 2015 года.
Коммерсантъ14:43
с чего всё началось
В России провели очередное испытание гиперзвуковой ракеты корабельного базирования «Циркон», сообщает
 CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетами разведслужб США.
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