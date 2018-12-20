с чего всё началось

В России провели еще одно успешное испытание гиперзвуковой ракеты корабельного базирования «Циркон», сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки США. По их данным, РФ провела пять полномасштабных испытаний «Циркона» с 2015 года.

Армия и оружие Армия и оружие Иранские ВМС произвели пуск ракет вблизи американского авианосца

Армия и оружие Армия и оружие Турция отложит военную операцию в Сирии Эрдоган 12 декабря заявил, что Турция в скором времени начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Reuters: Российский ракетный фрегат направляется в Азовское море Российский военный фрегат с вертолетом на борту движется мимо берегов Крыма к Азовскому морю.

Армия и оружие Армия и оружие Первый серийный фрегат проекта 22350 ушёл на ходовые испытания 21 декабря Северная верфь отправила на заводские ходовые испытания (ЗХИ) первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов".

Армия и оружие Армия и оружие Кабул подтвердил решение США о выводе 7 тысяч солдат из Афганистана Афганский новостной портал «Tolo news» сегодня подтвердил информацию американского издания «The New York Times» о принятии решения президента США вывести до 7000 солдат США из Афганистана, а также сообщил о проведении американцами тайных переговоров с "талибами".

Армия и оружие Армия и оружие Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура

Армия и оружие Армия и оружие Первые серийные автоматы АК-12 закуплены Министерством обороны России Партия из 2,5 тысяч автоматов АК-12 стала первой закупкой нового стрелкового оружия подобного масштаба с конца 80-х годов ХХ века, заявил 21 декабря замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

Армия и оружие Армия и оружие Ракетоносцы Ту-95МС отработали ночную дозаправку в воздухе Ночная дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов летной подготовки.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю

Армия и оружие Армия и оружие Гранатометчики ЗВО на учениях ликвидировали «условного противника» Сбор одной из дивизий округа, включавший тренировку гранатометчиков, проходил на стрельбище под Воронежем. Условный противник был уничтожен.

Армия и оружие Армия и оружие Министр обороны Украины и представитель Британии вышли в Черное море На одном из бронированных катеров ВМС Украины в Одессе вышли в море вместе министр обороны Украины Степан Полторак и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, 21 декабря сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Армия и оружие Армия и оружие В ООН отправлено 750 писем, разоблачающих «Белые каски» Сирия выслала в ООН больше 700 официальных писем, которые разоблачают действия активистов «Белых касок».

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко пообещал применять боевые вертолеты Airbus в Азовском море Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев планирует закупить у Франции оставшуюся часть боевых вертолетов компании Airbus Helicopters.

Армия и оружие Армия и оружие В военном комиссариате прошел правовой ликбез В круглом столе, который прошел по инициативе прокурора Мензелинского района Феликса Хафизова, приняли участие молодые ребята, служащие по контракту, те мензелинцы, которые собираются служить по контракту и учащиеся школ, собирающихся поступать в военные вузы России и связывать свою судьбу со служением Отечеству.